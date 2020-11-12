"عشان متروحش مدرسة حكومة".. الأحد المهلة الأخيرة لسداد المصروفات

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن يوم الأحد المقبل الموافق 15 نوفمبر، هو الموعد النهائي لسداد أولياء أمور الطلاب المقيدين بالمدارس الخاصة والدولية لقيمة المصروفات الدراسية كاملة للعام الدراسي الماضي 2019/2020.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا في 28 من أكتوبر الماضي، وأرسله إلى المديريات التعليمية ينظم من خلاله العلاقة التعاقدية بين كلا من أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور.

وتضمن الكتاب الدوري مد المهلة الأخيرة لسداد المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020، حتى منتصف شهر نوفمبر الجاري وتحديدًا في 15 نوفمبر.

وفي حالة عدم التزام ولي أمر الطالب بدفع قيمة المصروفات الدراسية قبل الموعد المُحدد، تتخذ بعض الإجراءات القانونية والتي يأتي أهمها رفع اسم الطالب من سجلات المدرسة الخاصة أو الدولية المقيد بها، ويتم تحويل الطالب مع قيده بمدرسة حكومية، مع التزام ولي أمر الطالب بدفع كل المبالغ المالية المستحقة عليه تجاه المدرسة التي كان مقيدًا بها.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعطت مهلة أخيرة لسداد القسط الأول من مصروفات العام الجاري 2020/2021، وهي 30 من الشهر الجاري، وإذا لم يلتزم ولي أمر الطالب بدفع القسط الأول من المصروفات، يتم إنذاره مرتين الأولى بعد مرور 15 يوما، والثانية عقب مرور أسبوعين أخرين، وإذا لم يلتزم ولي الأمر بسدادها، يتم رفع اسم الطالب من المدرسة الخاصة أو الدولية المقيد بها وتحويله وقيده في مدرسة حكومية، مع التزام ولي الأمر بدفع كافة المصروفات الدراسية المستحقة عليه لصالح المدرسة.

جدير بالذكر أنَّه في الأسابيع الأولى من بداية العام الدراسي الجاري، نشبت العديد من الأزمات بين كلا من أصحاب المدارس الخاصة وبين أولياء الأمور، بسبب تأخر بعض من أولياء الأمور في دفع المصروفات الدراسية سواء عن العام الماضي أو الجاري.