"التضامن": أنتجنا 50 فيلما قصيرا عن برامجنا التنموية خلال 4 سنوات

قال المخرج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تؤمن بأن الصورة تغني عن ألف كلمة، لذلك اتجهت إلى ترجمة برامجها التنموية إلى أفلام تسجيلية.

وأضاف "دياب"، خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الخميس، أن اتجاه الوزارة إلى الأفلام يعود لتوضيح صورتها، وهذا ما حدث من خلال المشاركة في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مؤكدًا أن الوزارة بهذا الاتجاه استطاعت أن تصل إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور.

ولفت إلى أن الوزارة أنتجت خلال 4 سنوات أكثر من 50 فيلما قصيرًا شاركت بهم في عدد من المهرجانات الدولية، وحصلت على العديد من الجوائز، مشيرًا إلى أن أهم هذه "تكافل وكرامة" و"فرصة ثانية" و"التدخل السريع".

وأهدى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أكبر درع تكريم لجامعة القاهرة، وذلك تقديرًا لجهود الوزارة وبرامجها وأنشطتها المتعددة.

جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة القاهرة، بشأن إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى بالجامعة.

ويأتي ذلك استمرارًا لبروتوكولات التعاون التي وقعتها وزارة التضامن الاجتماعي، مع 27 جامعة حكومية لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل تلك الجامعات، وتقدم خلالها أنشطة وبرامج الوزارة المختلفة لطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات.