وزيرة التضامن: تطوير مؤسسة التثقيف الفكري بـ3.5 مليون جنيه

تفتتح الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، المرحلة الأولى من تطوير مؤسسة التثقيف الفكري والرعاية الذاتية بالمرج "كبار السن"، وهما في الأساس مؤسستان، أنشئا منذ عام 1963، ودمجا في 2016، وأسند نشاطهما إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

وزارة التضامن: المرحلة الأولى من التطوير بتكلفة 3.5 مليون جنيه

وأكدت الوزارة فى بيان لها، منذ قليل، أن المرحلة الأولى من التطوير، تبلغ تكلفتها 3.5 مليون جنيه، تشمل توسعات في عنابر الإقامة، وإنشاء ورش لتدريب الأولاد ومركز صحي وعلاج طبيعي لدعم الأنشطة العلاجية والتأهيل.

يأتي ذلك فى إطار زيادة السعة الاستيعابية للمؤسسة من 160 إلى 200 نزيلا من النزلاء من كبار السن، بالإضافة إلى استيعاب المتواجدين علي قوائم الانتظار.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، إنَّ مؤسسات كبار بلا مأوى، تسهم في حل أزمة كبيرة، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وسوء الأحوال الجوية.

وزيرة التضامن: 19 مؤسسة لـ"كبار بلا مأوى" على مستوى الجمهورية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَ عدد مؤسسات كبار بلا مأوى في مصر يبلغ 19 مؤسسة، على مستوى الجمهورية، من بينها "لسيدات بلا مأوى، ولرجال بلا مأوى، وأخرى تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين في الوقت ذاته"، وتشارك المؤسسات الأهلية بالتأثيث، بالشراكة مع الوزارة.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، أن السعة الكلية لهذه المؤسسات تبلغ 1242 نزيلا، والإشغال الفعلي لها 668، بنسبة تصل إلى 70%؜، منهم 233 سيدة و435 رجلا، مشيرة إلى التوسع في عمليات دمج الأطفال الصغار والكبار معا في دار واحدة؛ لإيجاد جو أسري متكامل بين الكبار والصغار، ما يسهم في تعويضهم عن أسرهم الذين تخلوا عنهم.