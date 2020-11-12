التدخين والأكل.. أطباء يفسرون تصدر الشباب والرجال إصابات كورونا

وسط تحذيرات متتالية من الموجة الثانية من فيروس كورونا والتي على إثرها اتخذت دول عدة إجراءات احترازية مشددة لاحتواء الفيروس، اتجهت أنظار أطباء الصحة العالمية نحو الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر استهدافا بنسبة كبيرة في الموجة الثانية حسبما أشارت التقارير في عدة دول، بحسب تصريحات الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية.

وجاءت الفئة العمرية من 35 إلى 65 سنة فأكثر، ضمن الفئات العمرية الأكثر تأثراً بفيروس كورونا فى الموجة الثانية، وبحسب تصريحات عصمت فإن إصابة الرجال بكورونا وصلت إلى 55% والسيدات 45%.

النسب المئوية التي أشار إليها مستشار منظمة الصحة العالمية، وفئة الشباب الأكثر استهدافًا في الموجة الثانية لفيروس كورونا، فسرها أطباء الصحة العامة والمناعة بأن الأمر يرجع إلى الممارسات اليومية الخاطئة لتلك الفئات الأكثر تعرضًا للمجتمع الخارجي، بحسب تعبيرهم.

مختار: التدخين وعدم الاهتمام بالأكل الصحي يضعفان الجهاز المناعي

الدكتورة أماني مختار، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بكلية الطب جامعة عين شمس، أكدت أن سبب استهداف كورونا لفئة الشباب بشكل أكبر، وفقًا لتصريحات الصحة العالمية، يرجع إلى أن تلك الفئة هم الأكثر اختلاطا بالمجتمع الخارجي من خلال النوادي والكافيهات والأفراح وغيرها من أماكن التجمعات ما يجعلهم أكثر عرضة للعدوى بالفيروس، خاصة في ظل عدم التزام الكثير منهم بارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى.

إلى جانب كثر الاختلاط بالمجتمع الخارجي فسرت مختار في حديثها لـ"الوطن"، سبب استهداف كورونا لفئة الشباب بعدم اهتمام الكثير منهم بالـكل الصحي، واللجوء إلى تناول الوجبات السريعة وعدم ممارسة الرياضة مع التدخين في بعض الحالات كلها عوامل تؤدي إلى ضعف المناعة وسهولة الإصابة بالفيروس، بحسب تعبيرها.

وعن إصابة الرجال بالفيروس أكثر من السيدات، فسرت مختار هذا الأمر أيضًا بأن الرجال أكثر خروجا للمجتمع يوميا من خلال الذهاب إلى العمل والذهاب إلى المقاهي والكافيهات وغيرها من أماكن التجمعات التي قد تكون سببا في نقل العدوى إليهم، إلى جانب عادة التدخين المنتشرة بشكل أكبر بين الرجال والتي تضعف المناعة.

بدران: كورونا يستهدف الفئات العمرية الكبيرة وأصحاب الأمراض المزمنة

الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بدأ حديثه لـ"الوطن" بقوله، "ليس غريبا على فيروس كورونا استهداف الفئات العمرية الكبيرة وذلك لأن الجهاز المناعي في الكبار يتعامل بشكل مختلف مع فيروس كوورنا عن الأطفال، وذلك يرجع إلى زيادة نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة في الفئات العمرية الأكبر وهو يستهدف أصحاب الأمراض المزمنة بشكل أكبر".

وتعد الفئة العمرية من 35 إلى 65 عاما، هم الأكثر حركة في المجتمع، وبحسب قول بدران، لا توجد مناعة سابقة في الكبار من فيروسات الكورونا الحالية، لافتًا إلى أن إهمال التدابير الاحترازية وهو شائع، وإهمال التباعد الاجتماعي في عينات كبيرة من الشارع المصري كل ذلك يؤدي الى زيادة الاصابة في تلك الفئات.

وأوصى استشاري الحساسية والمناعة بالبعد عن التدخين بين تلك الفئات العمرية، لأنه يضعف الجهاز المناعي ويزيد من المضاعفات، مع ضرورة مراعاة التدابير الاحترازية، وتطعيم ذوي الأمراض المزمنة والمسنين والمدخنين ضد الإنفلونزا.