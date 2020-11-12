رئيس جامعة القاهرة: جاهزون للتعامل مع الموجة الثانية من كورونا

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة وضعت خطة مسبقة للتعامل مع الفترة المقبلة في حال حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الجامعة جاهزة لكل السيناريوهات المتوقعة سواء على مستوى استمرار العملية الدراسية بالكليات دون تأثر أو من خلال جاهزية المستشفيات الجامعية.

ووجه الخشت الفريق البحثي واللجنة العلمية المشكلة لمواجهة فيروس كورونا، بالعمل على إيجاد الحلول العلمية على المستوى القريب والبعيد معًا للتعامل مع كل السيناريوهات، مؤكدًا جاهزية الجامعة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

الخشت: جامعة القاهرة تسهم بـ24% من إجمالي البحوث المصرية المنشورة دوليًا حول كوفيد 19

وناقش الدكتور الخشت، تقريرًا عن إنجازات باحثي جامعة القاهرة وجهود لجنة مكافحة فيروس كورونا التي شكّلها مع بداية الجائحة، وحث الدكتور الخشت، أعضاء اللجنة على تكثيف الجهود والاستمرار في بذل المزيد من البحث والتجارب من أجل عبور الأزمة التي يئن منها العالم بأسره وليس على مستوي مصر فقط.

وأوضح الخشت، أن جامعة القاهرة لا تزال تساهم بأكثر من 24% من إنتاج مصر من الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا حول مكافحة كوفيد 19، بإجمالي 125 بحثا علميا من 552 بحثا مصريا منشورا في المجلات الدولية.

الخشت: علماء جامعة القاهرة نشروا 125 بحثا في أقل من عام.. ولدينا 7 دراسات سريرية

وأشار إلى أن علماء جامعة القاهرة ساهموا بـ 35 دراسة سريرية بنسبة 24% من مجمل الدراسات السريرية في مصر والبالغة نحو 144 دراسة، مضيفًا أنه في ظل حديث الدراسات والتقارير الدولية عن ارتفاع معدلات الإصابات بالفيروس بين العاملين الصحيين، أجرى علماء الجامعة 7 دراسات سريرية حول "العدوي الصامتة بين العاملين بالمستشفيات" لكيفية مواجهة العاملين في مجال الصحة الفيروس وطرق الوقاية من العدوى.