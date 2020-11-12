3 حالات لاستبعاد طلب الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

الحصول على وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرح من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، حلم عدد كبير من المواطنين الذين يرغبون في تملك شقة وبتكلفة مادية مناسبة لأوضاعهم الاقتصادية.

ولكن هناك بعض الحالات التي تقف أمام العميل وحلمه في الحصول على الوحدة السكنية بعد التقديم عليها، والتي تمنع قبول كراسة الشروط الخاصة بالمواطن.

وخلال السطور التالية نستعرض تلك الحالات التي بموجبها يتم استبعاد الحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، وفقا لتصريحات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

3 حالات لاستبعاد أوراق التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي:

1- نقص الأوراق المطلوبة للتقديم، وهي: "صورة بطاقة، قسيمة زواج أو طلاق أو شهادة وفاة كمبيوتر، شهادات ميلاد الأولاد، قيد عائلي، عقد إيجار اذا كنت مستأجر، وغير مطلوب في حالة الإقامة بمنزل الأسرة، إيصال مرافق جديد "مياه، كهرباء، غاز"، مفردات راتب للزوجين، وإذا كانت الزوجة لا تعمل يتم كتابة إقرار بعدم عمل الزوجة، برنت تأمينات، استمارة التقديم، أصل إيصال شراء كراسة الشروط، أصل إيصال دفع جدية الحجز.

2- ثبوت اختلاف الدخل الشهري عن المطلوب سواء الحد الأدنى أو الحد الأقصى.

3- أن يكون قد سبق لمقدم الطلب الحصول على وحدة من الإسكان الاجتماعي، أو امتلاك شقة مسجلة باسم المتقدم أو زوجته.

شرط الحصول على وحدة إسكان إجتماعى:

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

2- ألا تقل سنه عن 21 عاما ولا تزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

4- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

6- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

10- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.