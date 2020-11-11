وزير الأوقاف يستجيب لمحافظ أسوان بخفض إيجار الوحدات السكنية

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستجابة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للمطلب الذى تقدم به المحافظ بشأن تخفيض الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية بإسكان الأوقاف بحى الصداقة الجديد بناءاً على مطالب المنتفعين بهذه الوحدات.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم، أن وزير الأوقاف أشار إلى أن هيئة الأوقاف المصرية وافقت على خفض الزيادة السنوية إلى 5 % بدلاً من 10 % ، كما وافقت الهيئة على السماح بتمليك الوحدات السكنية لمن يرغب وفقاً للشروط والضوابط المنظمة والتى تشمل إما سداد نسبة 25 % نقداً والباقى على عشر سنوات بفائدة البنك المركزى متناقصة، أو سداد نسبة 50 % نقداً والباقى على ثلاث سنوات بدون فائدة .

من جهة أخرى، تفقد اللواء أشرف عطية فعاليات دورة تأهيل سائقى الحنطور التي تضم 150 سائقًا كمرحلة أولى على مدار أسبوعين، تنظمها محافظة أسوان بالتعاون مع الجامعة لرفع وعي سائق الحنطور ليكون نموذج حضاري في التعامل مع الزائرين والأفواج السياحية بما يساهم فى الترويج والتسويق السياحي الجيد من خلال إظهار الصورة المشرفة لجوهرة النيل الساحرة.

وطالب المحافظ بأهمية الإستفادة من هذه الدورات التدريبية وتطبيقها على أرض الواقع من خلال الإلتزام بالزى الموحد والمظهر الجمالى لعربة الحنطور، بالإضافة إلى حسن المعاملة للضيوف، والتعامل برفق ورحمة مع الحصان، وأكد "عطية" أن تطبيق هذه الضوابط وتلافي السلوكيات السلبية سيجعل رحلة الحنطور عنصرا أساسيا ضمن برامج الأفواج السياحية، وخاصة مع الالتزام بخط السير وعدم الوقوف بشكل عشوائي، مضيفاً بأننا جميعاً نتكاتف معاً سواء أجهزة المحافظة أو الكيانات السياحية والعاملين فيها لخلق بيئة مناسبة لإستقبال السائحين بما يتناسب مع مكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية .