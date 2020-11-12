نائب محافظ القاهرة: تنفيذ 95% من أعمال سوق التونسي الجديد

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الانتهاء من تنفيذ 95% من سوق التونسي الجديد، مشيرة إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الجارية بالسوق في وقت وجيز.

جاء ذلك خلال متابعة نائب المحافظ لإنشاء سوق التونسي الجديد، بحضور إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، والمهندس مصطفى زهران مدير عام المشروعات بالمنطقة الجنوبية، والمهندس عادل عبد الظاهر رئيس حي المعادي، واللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، والعميد خالد درويش مدير إدارة متابعة مشروعات المنطقة الجنوبية.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن السوق يتكون من 5 مبانٍ تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه، وتتراوح مساحة المحل بالسوق ما بين 35 م2 إلى 50 م2، على أن تخصص المحال لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية.

وأكدت "عبدالمنعم" مراعاة اختيار موقع السوق الجديد بالقرب من موقع السوق القديم حرصًا على البعد الاجتماعي لقاطنيه، حيث لا يبعد إلا كيلو متر واحد تقريبًا عن موقع السوق القديم، كما أن السوق يتوسط طريق الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ، كما تم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد وله مخرج من الدائري والأوتوستراد، ما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة.

وذكرت أن السوق الجديد محاط بسور خارجى لتأمينه، وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات، ويضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية، ومزود بأجهزة الحماية مدنية والأمن الصناعي، ويوجد به عدد من المباني الإدارية .

واوضحت نائب المحافظ أن سوق التونسى الجديد مقام على مساحة 30 ألف متر م2، وتحيطه شوارع خارجية بمساحة لاتقل عن 40 ألف متر، وتقدر تكلفة إنشاء هذا السوق بنحو 300 مليون جنيه ليستقبل الباعة الموجودين بـ5 أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسي.

ووجهت نائب المحافظ برفع تراكمات المخلفات بالمنطقة المحيطة بين السوق القديم وسوق التونسى الجديد، وتمهيد الطريق بين السوق القديم والجديد، للتسهيل على الباعة نقل بضائعهم.

وأكدت شركة المقاولون العرب بضرورة استكمال الرصف وإزالة المخلفات الموجودة بشارع الأحذية بجوار سوق التونسي، وشددت على سرعة تنفيذ ساحة انتظار للسيارات المترددة على السوق بمساحة 2500 م2، لاستكمال الشكل الحضاري للسوق الجديد والحفاظ على المظهر العام والتشجيع على التعامل بشكل راقٍ ومنظم من قبل البائع والمواطن.