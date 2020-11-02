محافظة القاهرة: تخفيض أسعار تصالح البناء للتخفيف عن المواطن

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم تخفيض قيمة سعر المتر فى ملف التصالح بمخالفات البناء في عدد من المناطق بأحياء المنطقة الجنوبية لـ50 جنيهاً للمتر، مراعاة للفئات البسيطة ومتوسطة الدخل وحرصاً على توفير الأمان والاستقرار لهم، وذلك ضمن الجهود التي تبذل من أجل التخفيف عن المواطنين وتشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح.

التيسير على المواطنين

وأشارت نائب المحافظ إلى أن أي قرار يتم اتخاذه للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، وذلك في إطار قرار مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر استجابة لمطالب المواطنين.

تلقى طلبات التصالح فى أيام العطلات

ووجهت نائب المحافظ جميع أحياء المنطقة الجنوبية ورؤساء الأحياء بضرورة استمرار استقبال المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح بالمراكز التكنولوجية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء واستمرار العمل بها خلال أيام العطلات الرسمية.

كما وجهت بضرورة التعاون مع المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل الدعم لهم وتذليل أي عقبات أو معوقات من شأنها تعطيل التقديم أو التسبب في أي شيء يؤرق المواطن.

وشددت على ضرورة استمرار الأحياء في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من الإصابات تجنّباً لموجة جديدة من هذا الوباء، مؤكدة ضرورة ارتداء الكمامة بالنسبة للموظف الذي يستقبل ويستلم الطلبات وأيضا ضرورة ارتداء المواطن لها حفاظاً على حياة وسلامة الجميع.

وبدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة الاستعانة بتجربة "الفصل الطائر" للتغلب على الكثافات الطلابية داخل المدارس، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم ومحافظ القاهرة.

وقال محمد عطية، وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن المديرية بدأت بالفعل الاستعانة بتجربة الفصل الطائر، وجار إقامة أول فصل طائر بمدرسة طه حسين الرسمية للغات والتابعة لإدارة المطرية، وذلك بحضور الدكتورة مي شاهين مدير الإدارة، مؤكدًا دعم المديرية بـ30 فصلًا مجهزًا وعلى أعلى مستوى، وسيتم التركيز على المدارس ذات الكثافة العالية بالإدارات، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تطبيق التجربة في المطرية والسيدة زينب والمخصص لها فصلان.