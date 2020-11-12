عاجل.. السيسي يزور مقر البرلمان اليوناني: نتطلع لتعزيز علاقات البلدين

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى اليوم زيارة لمقر البرلمان اليوناني، وذلك في إطار اليوم الثالث من زيارته الرسمية إلى أثينا، وكان في استقباله كونستانتين تاسولاس رئيس البرلمان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ تاسولاس رحب بزيارة الرئيس إلى اليونان، مستعرضا العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري واليوناني، والتي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، من تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره لزيارة البرلمان اليوناني، وتطلعه لأن تمثل هذه الزيارة المزيد من تعميق لعلاقات الصداقة التي تربط مصر واليونان على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني، من خلال تبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك.

وأعرب الرئيس بالأصالة عننه ونيابة عن الشعب المصري، عن خالص تعازيه للضحايا من المواطنين اليونانيين، إثر زلزال بحر إيجة الأخير.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وجرى استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، وثمّن رئيس البرلمان اليوناني جهود الرئيس ومبادراته الداعية للسلام والتعاون والبناء، ما عزز الاستقرار في المنطقة.