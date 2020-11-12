"الأعلى للإعلام" ينظم سلسلة ندوات لنبذ التعصب حتى مباراة القمة

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس بحضور الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب بمناسبة مباراة القمة بين الاهلى والزمالك في نهائي افريقيا، هي بداية لسلسلة لقاءات ستُعقد تباعًا.

وأوضح "جبر" في كلمته، عقد ندوة أخرى بعنوان "مصر أولًا.. لا للتعصب"، وسنستمر حتى يوم 27 نوفمبر، يوم المباراة، في عقد الندوات بهدف وضع نموذج أمام الناس مفاده أن مصر هي التي تكسب في النهاية، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع علم مصر مع شعار المباراة.

وتابع: "نريد أن نقدم للعالم صورة مبهجة عن مصر، دورنا كبير في ظل وجود أناس تتناحر، نريد اختيار شخصيات عاقلة تساعد في إزالة التعصب"، موضحًا أن الوزير أطلق الدعوة بالمشاركة مع المجلس.

وداعب "جبر" الإعلامي أحمد موسى، قائلًا "الناس زعلانة من أحمد موسى إنه بيقول الكاس للأهلي، لكن الكاس لمصر".

وأكد: "نخاطب ضمير الإعلام المصري، وسيقدم تحربة لو نجحت ستقود البلد في سكة تانية لا يوجد بها تعصب".

وأطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شعار مباراة الأهلي والزمالك في مستهل انطلاق فعاليات المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس بحضور الكاتب الصحفي كرم، رئيس المجلس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار تدشين حملة لنبذ التعصب بين فريقي الأهلي والزمالك، قبل خوضهما لقاء القمة التاريخي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الجاري.

ومن أبرز الأسماء في قائمة الحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، والنقاد الرياضيين فتحي سند رئيس قناة الزمالك، وإيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي، ومحمد سيف وأسامة صقر، وحازم إمام وسيف زاهر، وعدد من رؤساء التحرير.