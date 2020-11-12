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أمين الأمم المتحدة يحذر من اندلاع الحروب في ظل وباء كورونا

جوتيريش: الرابح الوحيد في تلك الصراعات سيكون هو "كوفيد 19"

كتب:

وكالات
01:04 م | الخميس 12 نوفمبر 2020
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، من اندلاع الصراعات والحروب في ظل وباء كورونا المستجد، مؤكدا أن الرابح الوحيد في تلك الصراعات سيكون هو فيروس كوفيد 19.

وكتب جوتيريش، في حسابه على موقع "تويتر": عندما يخوض البشر حربا ضد بعضهم بعضا أثناء الوباء، فإن الرابح الوحيد من هذه الحروب هو الفيروس"، مشيرا إلى "أننا نحتاج إلى تجديد سعينا نحو تحقيق السلام بإيقاف إطلاق النار في كل النزاعات حول العالم"، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وشدد على أنه "إذا عملنا معا سنهزم كورونا، ونمنع كارثة التغيرات المناخية، ونمهد الطريق لعالم أفضل".

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