"المحامين بكفر الشيخ" أقرت القبض على عضوة متهمة بتسهيل الدعارة

حصلت" الوطن"، على خطاب موجه لنقابة المحامين بكفرالشيخ، يفيد مخاطبة مديرية أمن المحافظة للنقابة، بشأن صدور قرار من النيابة العامة، يفيد ضبط وإحضار "جميلة. ب. ا"، المحامية، على ضوء إذن النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 277 لعام 2020، والمتهمة فيها بتسهيل الدعارة واستقطاب الفتيات.

وأشار نقيب المحامين بكفر الشيخ، إلى مخاطبة مديرية الأمن بأنه لا مانع، ويجرى الآن بدء التحقيق مع المحامية فيما نُسب اليها.

وكان مصدر أمني، قال إنه جرى القبض على "جميلة. ب. ا"، محامية، مرشحة خاسرة بانتخابات مجلس النواب، عن إحدى دوائر محافظة كفر الشيخ.

وأصاف المصدر، لـ"الوطن"، أن المحامية دخلت لمقر النيابة الكلية بكفر الشيخ، وفي يديها كلابشات للتحقيق معها، بناء على أذن نيابة، صادر بضبطها وإحضارها في شهر مارس الماضي، في البلاغ رقم 277 لعام 2020، من إحدى الفتيات التي أكدت أن المحامية استقطبتها وغيرها من الفتيات؛ لممارسة أعمال الدعارة مع أثرياء عرب مقابل أموال.

وأوضح المصدر، أنه سيجرى بعد قليل بدء التحقيقات مع المحامية، مرشحة مجلس النواب الخاسرة، فيما نٌسب إليها من اتهامات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، قد تداولوا منذ أشهر، فيديو مسجل به اعترافات عددا من الفتيات، أكدن خلاله استقطاب المحامية المتهمة، لهن لممارسة الدعارة، مقابل أموال مع الأثرياء العرب.