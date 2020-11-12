رئيس قناة الزمالك: يجب استئصال كل عضو فاسد في المنظومة الرياضية

قال الناقد الرياضي فتحي سند، رئيس قناة الزمالك، إنه يجب استئصال كل عضو فاسد في المنظومة الرياضية وأن يكون هناك ضبط وربط ليتم السيطرة على السوشيال ميديا التي تحرك الالاف والتي اصبحت غول تسببت في مشاكل بدايتها كارثة بورسعيد.

وتابع سند في كلمته بالمائدة المستديرة التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحضور وزير الشباب والرياضة أن "مشكلة التعصب مشكلة مجتمع اي انها مشكلة دولة، فقد تضائل الذوق بشكل كبير، نحتاج عمل جماعي، اين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم ".

وأشار رئيس قناة الزمالك إلى أن مسألة الانفلات الاخلاقي الموجود في الشارع نحتاج أن نتعامل معه بحكمه وبالتالي نحتاج استدعاء خبراء متخصصين في علم النفس الاجتماعي وتفعيل مسالة توفيق اوضاع القنوات الفضايية.

وواصل : ايضا اليات لتفعيل قواعد العمل الإعلامي ووضع قواعد لمن يجلس امام الميكروفون فكل من هب ودب اصبح يجلس امام الميكروفون، ونحتاج ان نستاصل كل عضو فاسد يعمل في هذا المجال فالمشكلة في للاساس اعلامية نحتاج المنطق وان نتعامل مع الواقع الذي يتملئ بأشياء جميلة.

من جانبه قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، إن الرياضة اذا لم تكن تساعد في ترسيخ القيم "بلاها أفضل"، وتابع قائلا: للاسف الرياضة اصبحت من اسوا وسائل هدم المجتمع وتكريس الفتنة وسنجني تبعاته وسندفع ثمن فادح"

وطالب حسين بضرورة بتر يجب بتر كل النماذج التي تشوه البلد وكل الاطراف الفاسدة في الرياضة المصرية.

وقد أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شعار مباراة الأهلي والزمالك في مستهل انطلاق فعاليات المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس بحضور الكاتب الصحفي كرم، رئيس المجلس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار تدشين حملة لنبذ التعصب بين فريقي الأهلي والزمالك، قبل خوضهما لقاء القمة التاريخي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الجاري.

ومن أبرز الأسماء في قائمة الحضور والمدعوين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، والكاتب الصحفي صلاح منتصر والنقاد الرياضيين فتحي سند رئيس قناة الزمالك، وإيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي، ومحمد سيف وأسامة صقر، وحازم إمام وسيف زاهر، وعدد من رؤساء التحرير.