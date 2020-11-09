رئيس "ماسبيرو" يوجه بالتزام الحيادية بشأن مباراة الأهلي والزمالك

وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المسؤولين عن البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية بالوطنية للإعلام، بضرورة الالتزام بالحيادية والتوازن في المحتوى الإعلامي الرياضي، الذي سيتناول نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، الذي سيقام نهاية الشهر الجاري، والمقرر إذاعته على البث الأرضي.

وأفاد البيان الصحفي، أن "المباراة المرتقبة سيكون طرفيها بين أكبر وأعرق الأندية المصرية، هما الأهلي والزمالك، ونكن لهما كل التقدير والاحترام، وننتهز الفرصة ونتوجه لهما بالتهنئة على الوصول للمباراة النهائية وإسعاد جماهير الناديين، ومحبي وعشاق كرة القدم المصرية، ورفعوا اسم مصر عاليا في هذه البطولة الهامة، وأيا كان الفائز فالبطولة مصرية، وسيمثل مصر في بطولة كأس العالم للأندية".

وشدد "زين" على تجنب أشكال التعصب الرياضي كافة، سواء في المحتوى أو أراء ضيوف البرامج، لاسيما وأن الفريق الفائر سيحمل في النهاية علم مصر، وستكون البطوله مصرية.

وناشد رئيس الهيئة الوطنية، زملاء العمل الإعلامي، بتناول تلك المباراة بعيدا عن التعصب والإثارة بين جماهير الناديين الكبيرين، وعدم بث روح الكراهية، والالتزام بروح وأخلاق الرياضة، وأن تسود روح المحبة والإخاء، مع ضرورة انتهاز الفرصة لتقديم نموذج حضاري يليق بمصر، وكذلك تجنب أي تجاوزات من جميع المشاركين في هذا الحدث الرياضي الكبير، الذي يحمل اسم مصر، وأن نظهر بصورة مشرفه أمام العالم.