مصر للطيران تفتتح فرعا جديدا للبنك الأهلي

افتتح رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، فرعًا جديدًا للبنك الأهلي المصري بالمبنى الإداري لمصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، بحضور محمد عبدالفتاح رئيس منطقة "شرق القاهرة 4"، وفيفيان توفيق مدير فرع المطار ولفيف من قيادات مصرللطيران والبنك الأهلي.

وأعرب عن امتنانه للشراكة الممتدة مع البنك الأهلي المصري في العديد من المجالات والتعاملات المالية، والخطط الاستراتيجية لتطوير الشركة، وخدمة استراتيجيات واهداف الشركة وتعاملاتها المالية، مضيفًا أنَّ افتتاح الفرع الجديد بالمبنى الإداري لمصر للطيران يخدم 30 ألف من العاملين بالشركة.

جدير بالذكر، أنَّه بحضور الطيار رشدي زكريا تمّ افتتاح استراحة البنك الأهلي المصري بمطار القاهرة الدولي "صالة 3 سفر" وذلك للمسافرين خارج البلاد على خطوط مصر للطيران وشركات "تحالف ستار".