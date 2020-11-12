5 مفاجآت سارة تنتظر المواطنين في النصف الثاني من نوفمبر

بحلول النصف الثاني من شهر نوفمبر، يتم تنفيذ عدد من القرارات التي اتخذتها هيئات الدولة المختلفة، والتي تأتي في صالح المواطن المصري، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل 5 أحداث مهمة ينتظرها المواطنون، مثل صرف منحة العمالة غير المنتظمة، كالتالي:

1. صرف منحة العمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر نوفمبر الحالي، يوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر، إذ يتم إرسال رسالة نصية للمستحقين وفق البيانات المسجلة على موقع وزارة القوى العاملة، ليتجه المستحق لصرف المنحة في الموعد المحدد لماكينات الصرف الآلي، ويستخدم كارت الـATM الذي تم صرفه للمستحقين مع الدفعة الأولى.

2. طرح 820 وحدة سكنية بأرض مطار إمبابة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح وحدات سكنية جديدة، يصل عددها لـ820 وحدة بمنطقة أرض مطار امبابة، على أن يتم بدء الحجز بها يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر الحالي، حيث يحول المواطن 50 ألف جنيه، ويتم اعتماده كمقدم حجز، إضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات يتم تسجيلها دفعة واحدة.

3. طرح 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة

وأعلنت وزارة الإسكان أيضا طرح 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة: "مدينة القاهرة الجديدة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة العاشر من رمضان، مدينة العبور، مدينة رشيد الجديدة"، على أن يتم بدء حجز كراسات الشروط يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر الحالي، ويتم سداد 50 ألف جنيه "مقدم حجز" مع وجود أنظمة سداد ميسرة.

4. صرف مرتبات شهر نوفمبر

أعلنت وزارة المالية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر الحالي، للموظفين والعاملين بالدولة، سواء كان للوزارات أو الهيئات الحكومية، على أن يبدأ صرف المرتبات يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر الحالي، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر، كما يتم تخصيص يوم 29 و30 نوفمبر لصرف جميع المستحقات المالية لجميع الوزارات والهيئات بالدولة.

5. انخفاض سعر الطماطم حتى 2.5 بنهاية شهر نوفمبر

أعلنت إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنّ سعر الطماطم سيعاود انخفاضه بنهاية شهر نوفمبر الحالي، ومن المتوقع أن يصل سعر كيلو الطماطم في الأسواق المحلية حتى 2.5 جنيه.