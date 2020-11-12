رئيس شركة "لقاح كورونا": مؤشرات بقدرته على منع الإصابة بنسبة 90%

قال أوجور شاهين رئيس مجلس إدارة شركة "بيوتك" للتكنولوجيا الحيوية واللقاحات التابعة لشركة فايزر الأمريكية، صاحبة اكتشاف لقاح فيروس كورونا، إنه تم ملاحظة سلامة اللقاح بنسبة مرتفعة جدا في التجارب السريرية، ولكن كان هناك بعض الآثار الجانبية المؤقتة لـ15% من المتطوعين بارتفاع درجة الحرارة ليومين، وهذه نسب ضئيلة جدا لأي لقاح، ولم يتم ملاحظة أي إصابات شديدة أو خطيرة، ولذلك لم يكن بحاجة إلى وقف هذه التجارب السريرية فكانت تبدو أنها جيدة، ولذلك يتم الاستمرار بجمع البيانات الخاصة بالسلامة.

وأضاف "شاهين"، خلال لقاء خاص عبر قناة "العربية"، أن المؤشرات الأولية الخاصة باللقاح، أظهرت أن اللقاح قادر على منع الإصابة باحتمالية أكثر من 90%، وسيتم العمل بصورة أكبر على تلك المؤشرات خلال الأسابيع المقبلة، وأنهم بانتظار المزيد من البيانات خلال الفترة المقبلة.

وتابع بأن اللقاح يؤخذ على حقنتين في الذراع، في اليوم الأول واليوم الثاني والعشرين، وبعد الجرعة الثانية يوفر استجابة مناعية قوية جدًا تبدأ بمنع الإصابة بعد 28 يومًا، ولا يوجد حتى الآن بيانات بمنع الإصابة بشكل طويل الأمد، ولكن إلى الآن التحقيقات أظهرت أنه خلال 3 أشهر من المناعة لا تزال هناك استجابة مناعية قوية جدًا، ومازال العمل على جمع المزيد من المعلومات، وسنتعرف أكثر على اللقاح خلال الأشهر القادمة إذا كان يوفر استجابة مناعية جيدة بعد أشهر إلى سنة، "يجب أن نكون صبورين وننتظر البيانات".

وأردف أنه بعد نحو ثلاثة أسابيع من الآن سيجيبون عن الأسئلة الخاصة لحماية اللقاح لكبار السن مقارنة بالصغار، وسيتم توفير المزيد من البيانات من ضمنها البيانات الخاصة بالسلامة، أما مدة حماية اللقاح لعام أو عامين لا يستطيع الإجابة عليه لأنه لم يتم جمع البيانات لمدة عام، حيث إن التجارب السريرية بدأت في شهر يوليو، ويمكن الإجابة على ذلك في يوليو القادم 2021، متوقعًا أن يكون هناك استجابة قوية للأشخاص الحاصلين على اللقاح لمدة عام كامل.