عاجل.. الحكومة تنفي نقل الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية أمس، بشأن اعتزام الحكومة نقل "الخدمات الحكومية" للعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المكرر أن يصدر المركز بعد قليل بياناً تفصيلياً في هذا الشأن.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد كشف خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، عن أنه سيتم إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل، لدى انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال رئيس الوزراء إنّ الأعداد القليلة التي ستظل في القاهرة سيتم توفير أماكن بديلة لها أصغر حجما، ولن يتم السماح باستمرار أي من العاملين في المقرات الرئيسية التي سيتم إخلاؤها.