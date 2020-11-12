"سياحة البرلمان" تحذر من التهاون فى مواجهة فيروس كورونا

طالبت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب من جميع الهيئات والشركات والمؤسسات التابعة لوزارتي السياحة والآثار والطيران المدني بالالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد زيادة معدلات الإصابة بالفيروس مشيدة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المطبقة داخل جميع المؤسسات التابعة للوزارتين منذ ظهور فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وقال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب فى تصريحات لـ"المحررين البرلمانيين" اليوم أنه من المعروف ليس داخل مصر ولكن على مستوى دول العالم خاصة الدول السياحية أن قطاعى السياحة والطيران من أكثر القطاعات التى تضررت كثيراً من التداعيات السلبية لفيروس كورونا مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من كلف الحكومة بمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاعي السياحة والطيران من خلال دعم هذين القطاعين.

وقال النائب عمرو صدقي أن الأمر يتطلب الاستمرار فى اتباع جميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة من المتعاملين مع السائحين حرصاً على حياة المواطنين والسائحين واستعدادا لبدء الموسم السياحي السنوي وتحسبا لاندلاع الموجة الثانية من جائحة كورونا خاصة مع حدوث هذه الموجه فى بلدان أخري كثيرة بالعالم معلنا اتفاقه التام مع تشديد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على أن الفترة الراهنة مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وتحذيره من أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخراً يدفعنا إلى الحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين وذلك بما يجنبنا سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير كما حدث في بعض البلدان إضافة إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق باستمرار مُستشفيات الفرز والعزل في عملها واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة.

وأكد النائب عمرو صدقى ضرورة استغلال الإشادة الكبيرة من السياح من مختلف دول العالم الذين توافدوا خلال الفترة الماضية إلى مصر بصفة عامة وإلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بصفة خاصة بالإجراءات والتدابير الاحترازية التى تطبقها مصر لمواجهة فيروس كورونا داخل مختلف المطارات المصرية والمواقع السياحية والاثرية مؤكداً أن جهود الدولة المصرية فى هذا الملف كانت ناجحة لدرجة أنه لم يصب سائح واحد من زائري مصر بفيروس كورونا، وهو ما كان له أثره الكبير فى الترويج الكبير من السياح الذين زاروا مصر للسياحة المصرية عالميا وتوجيه الدعوة للسياح بالعالم لزيارة مصر.

وحذر النائب عمرو صدقى من أى تهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل قطاعات السياحة والآثار والطيران معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تطبيقالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأيضا قدرة جميع المحافظين بصفة عامة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والمستشار ألهم محافظ الاقصر بصفة خاصة على تطبيق هذه الاجراءات.

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