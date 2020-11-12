"التعليم" تنفذ إجراءات صارمة لمنع إغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء الوزارة بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأربعة أسابيع الأولى من بداية العام الدراسي الجديد مرت بسلام، ولا يوجد أى أزمات تؤثر على سير اليوم الدراسي، موضحا أن الوضع الصحي بالمدارس مستقر وغير مقلق على الإطلاق.

وقال وزير التعليم، لـ"الوطن"، إن هناك التزاما من جميع التلاميذ بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس، لافتا إلى أن الوزارة وضعت سيناريوهات عديدة حال حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا، مؤكدا أن نسبة الحضور بالمدارس وصلت إلى 97%، وذلك حرصا من التلاميذ على الحضور للمدارس وحضور الحصص الدراسية.

وأضاف وزير التعليم، بأن هناك تواصل مستمر مع جميع المديريات التعليمية، للإطلاع على سير الدراسة بالمدارس بكل محافظات مصر، مؤكدا أن إغلاق المدارس بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا لم يتم مناقشته لأننا عازمون على إنجاح العام الدراسي الجديد رغم كل التحديات والصعوبات فى ظل جائحة كورونا.

وترصد "الوطن"، أهم الإجراءات الصارمة التى سيتم تنفيذها بالمدارس لمنع إغلاقها بسبب كورونا، وهى كالتالى:

1- تعقيم المدارس كل 6 ساعات للحد من انتشار الفيروس.

2- تغريم أى معلم مبلغ 4 آلاف جنيه حال عدم إلتزامه بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس.

3- عدم السماح لأى طالب دخول المدرسة حال تكرار مخالفة عدم ارتداء الكمامة الطبية لثلاثة مرات متتالية.

4- تخصيص غرف عزل بالمدارس للمعلمين والتلاميذ؛ لعلاج الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

5- كل معلم يرافق طلابه من الطابور إلى الفصل، وينظم دخولهم وجلوسهم.

6- خروج الطلاب لتناول الطعام في فسحتين بتوقيتات مختلفة.

7- توفير الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير داخل المدارس.

8- منع دخول أى طالب المدرسة تصل حرارته إلى 38 درجة مئوية.

9- توفير أجهزة حرارية بجميع المدارس لقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدرسة.

10- تعقيم وتطهير المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب عليها داخل الفصول الدراسية، للوقاية من كورونا.