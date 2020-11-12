طريقة حفظ لقاح "فايزر" بدرجة حرارة 80 درجة تحت الصفر: فريزر وثلج خاص

"نقل اللقاح دون احتياطات قد يفسده"، تصريح جديد للدكتور جمال شيحة عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال حديثه عن اللقاحات التي ينتظر العالم خروجها إلى النور لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن شركة "فايرز" سيكون لها السبق، لكن خلال أسابيع قليلة وربما الشهر المقبل، سيتوفر 4 لقاحات أخرى بنفس فعالية وأمان لقاح "فايزر".

مدة الأمان التي سيوفرها لقاح "فايزر" لم تحددها الشركة حتى الآن، وبحسب تصريحات "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية “on”، تكون المدة بحسب منظمة الصحة العالمية متفاوتة، فالبعض تستمر فعاليته إلى 3 أو 6 أشهر أو سنة أو سنوات.

أكثر من 70 درجة تحت الصفر وتصل إلى 80 درجة، هي الحرارة التي يحتاجها لقاح "فايزر" لضمان حفظه، غير أن اللقاحات الروسية والأوروبية والإنجليزية لا تحتاج إلى هذه الدرجة من التبريد.

كيف يمكن حفظ اللقاح في درجة حرارة منخفضة تصل إلى 80 تحت الصفر؟

يتم حفظ اللقاحات خلال نقلها من الدولة المصنعة إلى الدول الأخرى المستوردة في درجات حرارة منخفضة، حسب اشتراطات كل شركة مصنعة للقاح الخاص بها، وبحسب قول الدكتور محمد أحمد، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، يتم حفظه ونقله في صناديق "فريزر" مخصصة لذلك حتى لا يتعرض اللقاح إلى التلف.

وتابع "أحمد" في حديثه لـ"الوطن"، بأن هناك نوع معين من الثلج يتم استخدامه لحفظ اللقاحات في درجة حرارة منخفضة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر لمدة 3 أيام كاملة، لضمان سلامة اللقاح.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت أنّ الوزارة بادرت بحجز 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا المستجد، الذى تنتجه شركة فايزر، والذي أعلنت عن ثبوت فاعليته بنسبة 90%، وذلك وفقاً للتحليل الأولى لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.