جمال شيحة: لقاح "فايزر" ممكن يبوظ في المطار

قال الدكتور جمال شيحة عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن العالم على موعد مع عد تنازلي للانتهاء من كابوس فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسيجري القضاء على الفيروس بمجرد تطعيم نحو 65% من سكان العالم باللقاح المضاد.

وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية “on” أن شركة "فايرز" سيكون لها السبق، لكن خلال أسابيع قليلة وربما الشهر المقبل، سيتوفر 4 لقاحات أخرى بنفس فعالية وأمان لقاح "فايزر"، لكن لم تحدد الشركة حتى الآن، مدة الأمان التي سيوفرها اللقاح، والتي تكون بحسب منظمة الصحة العالمية متفاوتة، فالبعض تستمر فعاليته إلى 3 أو 6 أشهر أو سنة أو مجموعة سنين.

وأوضح أن "فايزر" استخدمت تكنولوجية حديثة تحتاج إلى حفظ اللقاح في درجات حرارة تصل إلى 80 تحت الصفر، وهو ما يصعب نقله، في الوقت الذي تحتاج اللقاحات العادية إلى الثلاجات العادية، لذا فإن نقل اللقاح دون احتياطات قد يفسده: "اللقاح ممكن يبوظ في المطار لو مفيش احتياطات، ولكن اللقاحات الروسية والأوروبية والإنجليزية لا تحتاج إلى هذه الدرجة من التبريد".

وظهر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأول مرة في الصين، نهاية عام 2019، وانتقل منها إلى أوروبا وآسيا والولايات المتحدة وباقي دول العالم، إلى أن عدد الإصابات وصل إلى أكثر من 50 مليون حالة على مستوى العالم، وتواجه بعض الدول موجة ثانية من الفيروس، أدت إلى إغلاق كامل في بعض الدول الأوروبية وارتفعت الإصابات اليومية بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 200 ألف حالة.