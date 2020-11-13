يعادل 75% من أجر الاشتراك.. تعويض الأجر المستحق في حالة الحمل والوضع

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن ​المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع، تستحق تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجر الاشتراك، تلتزم به الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل.

ويشترط القانون، ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر يصرف هذا التعويض لثلاث مرات طوال فترات التأمين عليها.

خطوات الخدمة

وحددت الهيئة القومية للتأمينات خطوات الخدمة كالتالى :

- يحرر طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع الذي تقدمه المؤمن عليها والمعتمد من صاحب العمل من أصل وصورتين مرفقاً به مستند ميلاد الطفل .

– قرار إجازة معتمد إدارياً من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.

- يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلي مكتب الهيئة المختص .​

- يقوم المكتب المختص بصرف تعويض يعادل 75% من أجر الاشتراك كتعويض أجر ​.

الربط الإلكتروني مع جهات الدولة التي تتعامل مع المواطنين

من جانبه قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنّه سيتم الربط الإلكتروني مع جهات الدولة التي تتعامل مع المواطنين مثل "المرور، الأحوال المدنية، ووزارة العدل"، للحصول على البيانات المطلوبة إلكترونيا دون الحاجة لانتقال المواطن بين أكثر من جهة للحصول على الخدمة المطلوبة.

وأكد "عوض"، صدور تكليفات رئاسية بحوكمة استثمار أموال التأمينات بطريقة آمنة لتحقيق أقصى عائد ممكن، بما ينعكس بالإيجاب على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية.

ولفت إلى أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع المعاناة عن المواطنين فيما يتعلق بمنظومة التأمينات الاجتماعية، حيث سيكون هناك فصل تام بين مكاتب أداء الخدمة والقائم بتشغيل الخدمة.

وأعلن أنه سيتم انشاء مكاتب أمامية تقدم خدمات فقط، ولا علاقة لها بتشغيل الخدمة مثل كبرى الشركات، كما سيكون هناك منصة إلكترونية لتقديم الخدمات.