التأمينات: توجيهات مباشرة من السيسي برفع المعاناة عن المواطنين

قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إنّ هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع المعاناة عن المواطنين فيما يتعلق بمنظومة التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أنّه سيكون هناك فصل تام بين مكاتب أداء الخدمة والقائم بتشغيل الخدمة، إذ يتم إنشاء مكاتب أمامية تقدم خدمات فقط، ولا علاقة لها بتشغيل الخدمة مثل كبرى الشركات، كما سيكون هناك منصة إلكترونية لتقديم الخدمات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، لاستعرض تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بمنظومة التأمين الاجتماعي، وتحسين الخدمات والخطط الموضوعة لآليات العمل خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنّ من ضمن التحديات التي واجهت الهيئة خلال جائحة فيروس كورونا، كان غلق بعض المكاتب التأمينية، لافتا إلى أنّه عندما تولي مسؤولية الهيئة اتضح وجود 75 ألف ملف متأخر من استحقاق المعاشات، وخلال شهر ونصف جرى الانتهاء من المتأخرات إلى جانب الوارد اليومي.