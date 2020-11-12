"المستقبل" تتقدم 30 مركزا في التصنيف العالمي للجامعات

أعلنت جامعة المستقبل في مصر، عن إحراز تقدم جديد في التصنيف العالمي الجامعات "QS" للمنطقة العربية للعام 2021، وذلك وفقًا لتقييم دقيق حول البحوث والتعليم وغيرها من الأنشطة الأخرى.

واحتلت جامعة المستقبل في مصر الترتيب 71 - 80 بين الجامعات العربية لعام 2021، بعد أن كانت في المرتبة 111 - 120 في عام 2020، وذلك بعد عملها على التأكيد على البيانات والتحقق من الدقة.

وتصنيف الجامعات للمنطقة العربية 2021، هو نظرة سنوية على أفضل المؤسسات أداء في المنطقه العربية، حيث أكدت الجامعة أنه على الرغم من وجود الكثير من التحديات لقطاع التعليم العالي حول العالم، إلا أن مستوى المشاركة من الموسسات في المنطقة العربية كان مشجعا بصورة كبيرة.

وشهدت نسخة عام 2021 تصنيف 160 مؤسسة، مقارنة بـ130 في العام الماضي، حيث واصلت جامعة المستقبل جهود جمع البيانات والمشاركة المؤسسية بأداء مطلق من حيث السمعة، والبحوث، والتعليم.

وتحتفظ منهجية التصنيف العالمي للجامعات QS للمنطقه العربية 2021، بعدد من الموشرات الرئيسية للترتيب العالمي، مثل السمعة الأكاديمية، وسمعة صاحب العمل، ونسبة هيئة أعضاء التدريس إلى الطلاب، بل وأيضًا تأخذ في الاعتبار مجموعة من مقاييس الأداء المصممة بعناية للمنطقة.

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، دخول جامعة المستقبل في مصر في الترتيب العالمي لتنصيف الدول العربية بل والتقدم 30 مركزًا خلال العام الجاري، مشيرًا أيضًا إلى أنها أول جامعة في مصر تحصل على درجة 4 نجوم في تصنيف عالمي من جودة الـ"QS".