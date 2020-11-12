حبس فنيين اثنين 15 يوما في مصرع شاب أعلى برج كهرباء بالدقهلية

أمرت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم، بحبس اثنين من الفنيين العاملين بهندسة الكهرباء، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، في قضية مصرع يسري محمد عبدالفتاح، 21 عاما، من قرية كفر الجنينة، بمركز نبروه، صعقا على أحد أبراج الكهرباء بقرية "المنيل".

وقررت النيابة حبس "رمضان.ر.ع"، الفني المسئول عن الإبلاغ بانتهاء الأعمال، والفني "محمد.ع.ص"، المسؤول عن الفصل والتشغيل، فيما أمرت بإخلاء سبيل المهندس "عبد الحميد.ع.ع"، مدير هندسة طلخا.

وقال مصباح محمد مصباح محامي أسرة الضحية، إن أمور جديدة تكشفت لنا وجود إهمال، وهو وجود خط كهرباء قادم من بلقاس شغل وقت تغيير العمال كابلات الكهرباء أعلي البرج، وليس أن ما حدث كما تدعي الشركة بوجود ماكينة ديزل بمزرعة دواجن، هي السبب في إطلاق الكهرباء في الكابلات.

وأضاف مصباح، لـ"الوطن"، أننا سنقدم كل ما لدينا من أدلة وسنطلب تقرير فني من خبراء الكهرباء بكلية الهندسة جامعة المنصورة، لإثبات حق الضحايا.

وفي سياق متصل قال محمد عبدالفتاح، والد الشاب المتوفي، إنه رتب مع المسؤولين عن الكهرباء قبل 24 ساعة من العمل على الأبراج، بفصل التيار الكهربائي، من الساعة 9 صباحا حتى انتهاء العمل، موضحا أنهم "فصلوها الساعة 9 صباحا، وعادت الساعة 10 وربع، وابني والعمال على العمود، فكهربتهم فمات ابني، وأصيب اثنين من زملائه".

وأضاف "عبدالفتاح"، لـ"الوطن": "وقفت أكثر من ساعتين على الأرض، وجثة ابني معلقة على البرج، ولما تأكدت إن الكهرباء مفصولة طلعت شيلت ابني، وربطنا ابني بحبل ونزلناها، وكنا 7 علي العمود علشان يفكوه من حزام الأمان، ونزلناه من ارتفاع 12 متر".

وأشار الأب إلى أنه كان واقفا على الأرض "ولا أعرف أن الكهرباء مفصولة أو شغالة كان يمكن لحقته، ووقت وصولي للموقع كنت أنا وزوجتي فقط بالمكان، ولم يكن أحد موجود من شرطة الكهرباء".

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب صعقا بالكهرباء، أعلى أحد الأعمدة جهد متوسط، بقرية "المنيل" بدائرة مركز شرطة طلخا، في أثناء قيامه بأعمال الصيانة والتصاق جثمانه بالأسلاك والعمود.

وانتقل ضباط المباحث وسيارة إسعاف ومسؤولي طوارئ الكهرباء إلى مكان البلاغ، وجرى فصل التيار عن العمود وإنزال الجثة، وبالفحص المبدئي تبين أنها لشاب يدعى "يسري محمد عبدالفتاح، 21 سنة"، من قرية "كفر الجنينة"، مركز نبروه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.