نقل الأصول العلاجية بمحافظتي الأقصر وبور سعيد لـ"هيئة الرعاية الصحية"

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن صدور قرارًا لمجلس الوزراء، يختص بأن تؤول الأصول العلاجية في نطاق محافظتي بورسعيد والأقصر إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

السبكي: قرار مجلس الوزراء بنقل الأصول العلاجية بالأقصر قبل افتتاح المنظومة رسميًا بالمحافظة يعكس ثقة القيادة السياسية

وأضاف بيان الهيئة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن تؤول كافة الأصول العلاجية في نطاق محافظة بورسعيد، من وحدات الرعاية الصحية، والمخازن العلاجية، ومدارس التمريض، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وبموجب قرار مجلس الوزراء يؤول مبنى المنطقة الطبية الأول، الكائن بحي العرب بمحافظة بورسعيد للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، محل الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات وفيما يتعلق بذلك المبنى.

كما نص قرار مجلس الوزراء أيضًا على نقل الأصول العلاجية في نطاق محافظة الأقصر، مثل وحدات الرعاية الأساسية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك نقلاً من الجهات المختلفة، وعليه تحل هيئة الرعاية الصحية في كل مالها من حقوق والتزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

ونص القرار أيضًا على أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول، وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل بمحافظتي بورسعيد والأقصر، وذلك لضمها إلى النظام وفقاً للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.

وطبقًا للقرار تتخذ وزيرة الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي الأصول المحددة، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية، التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

وتتخذ الوزيرة إجراءات نقل موظفي الأصل المبين من شاغلي الوظائف المرتبطة بعمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية، التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

وثمن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان قرار مجلس الوزراء والخاص بنقل الأصول رسميًا بمحافظتي بورسعيد كأول محافظة تم افتتاح المنظومة بها رئاسيًا منذ عام، وهذا يعبر عن نجاح تطبيق المنظومة بالمحافظة.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بنقل الأصول العلاجية بمحافظة الأقصر يعكس ثقة القيادة السياسية في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويدفع المشروع لمزيد من النجاحات حيث جاء قرار نقل الأصول سابقّا لإطلاق منظومة التأمين الصحي رسميًا بالمحافظة، مما يؤكد دعم القيادة السياسية وثقتها الكاملة في المنظومة.

وأوضح السبكي إلي أنه يعد القيادة السياسية والمواطن المصري بأن يكون مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، علامة جديدة وإنجاز يضاف للدولة المصرية من خلال تقديم خدمات طبية ذات جودة عالمية للمواطن المصري الذي يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية في المجتمع المصري، مع الالتزام بأعلي معايير التشغيل والإدارة وفقا للمدارس العلمية الممنهجة، بحيث يكون المواطن في أعلى درجات الرضاء عن الخدمة الطبية المقدمة.