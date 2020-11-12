نادي "مستقبل وطن" بعد صعوده: هدفنا الدوري الممتاز ومنافسة أهلي وزمالك

من السياسة إلى الساحرة المستديرة، لم يمر سوى عام واحد على إنشائه، ليتمكن من الصعود للقسم الثالث بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، هو نادي مستقبل وطن، لكرة القدم، الذي أنشأه حزب مستقبل وطن.

قال أحمد الجندي، عضو مجلس إدارة نادي مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، إن إدارة النادي وفرت كل السبل من أجل صعود الفريق هذا العام الصعب بسبب جائحة كورونا التي تسببت في توقف الدوري لفترة طويلة، وكلل الله جهود الجميع وتمكن الفريق من الصعود إلى القسم الثالث بدوري الدرجة الثانية بعد عام واحد فقط من ظهوره.

وأضاف الجندي، لـ"الوطن"، أن هدف فريق كرة القدم بالنادي هو الصعود للدوري الممتاز بعد عامين، موضحًا أن النادي يستهدف تفريغ طاقات الشباب في العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والموسيقي والفنون وغيرها، بعيدًا عن نشاطات الحزب السياسية، بالاضافة إلى قطاع البطولات وتحقيق الإنجازات.

وتابع: "لدينا 7 فرق كرة قدم بمختلف قطاعاتها، ونقوم بتأسيس فريق كرة قدم نسائية وخماسية"، لافتًا أن هناك فرق أخرى في ألعاب مختلفة، مثل الكاراتيه والذي ينافس حاليًا في بطولة الجمهورية، وأيضًا فريق في الاسكواش الذي بدأ الموسم الحالي، لافتًا: لدينا مجمع اسكواش جيد، ونسعى لتنظيم بطولة في اللعبة قريبًا.

مستقبل وطن يجهز فرعا جديدا للنادي بالتجمع الخامس

وحول خطط النادي وطموحاته، أكد عضو مجلس ادارة نادي مستقبل وطن: "نسعى لتأسيس عدد من الفرق في مختلف اللعبات خلال المرحلة المقبلة، مثل كرة اليد، وكرة السلة، وتنس طاولة، والبلياردو"، لافتًا أن الحزب بدأ في تجهيز فرع النادي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ثم سينطلق في المحافظات وعلى رأسها الفيوم ومطروح وبرج العرب، موضحًا: "نسعى خلال عامين أن تكون فروع النادي بجميع محافظات مصر".

وقال أحمد الجندي: "نأمل أن ننافس الأهلى والزمالك في مختلف اللعبات"، مشيرًا إلى أن هناك فصلا تاما بين انشطة الحزب و النادي ولا تداخل بينهما تماماً.

وتمكن نادي مستقبل وطن لكرة القدم، من الصعود إلى القسم الثالث بدوري الدرجة الثانية، الأمر الذي لقى إشادة وفرحة بين قيادات ومسئولي حزب مستقبل وطن.

وكانت أمانة حزب مستقبل وطن، قد هنأت نادي مستقبل وطن لكرة القدم، في بيان رسمي أمس، على صعوده إلى القسم الثالث بدوري الدرجة الثانية.

ووجّهت تحية شكر وتقدير للمسؤولين ولجميع اللاعبين والإداريين والجهاز الفني، على ما بذلوه من جهد وعرق، وبقدر ما كانوا رجالًا على قدر التحدي والإصرار والعزيمة منذ انطلاق فعاليات المسابقة، وأكدت أنّهم آمنوا بذاتهم وبقدراتهم وبحلمهم فاستحقوا بكل جدارة تحقيق هذا الإنجاز.