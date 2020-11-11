صراع بين مرشحي "مستقبل وطن" و"التجمع" لحصد مقعد إدفو

تشهد الدائرة الرابعة بأسوان، ومقرها مركز ومدينة إدفو، صراعاً محتدماً بين "علي البدري"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، والدكتور "عبد الغفار الضيفي"، مرشح حزب "التجمع"، اللذين يتنافسان على المقعد الفردي بالدائرة، فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

ونظم المرشحان العديد من المؤتمرات الشعبية، لحشد التأييد من أنصارهم خلال جولة الإعادة، ففي مدينة السباعية، نظم حزب التجمع مؤتمراً لتأييد ودعم مرشحه في جولة الإعادة، بحضور المئات من أبناء المركز، وقيادات الحزب بالمحافظة.

وتم خلال المؤتمر التأكيد على أهمية الترابط والتكاتف والتحلي بالروح المعنوية العالية، بجانب البرنامج الانتخابي للحزب، الذي يرفع شعار "ضد الفقر والفساد والإرهاب"، وتناول رؤية الحزب في دعم أصحاب المعاشات، من خلال الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي، القيادي بالحزب.

كما تضمن المؤتمر أيضاً استعراضاً لبرنامج الحزب للتنمية المستقبلية، ومحاور الرؤية للعمل البرلماني، وشارك في المؤتمر نائب رئيس حزب التجمع، النائب هلال الدندراوي، وقيادات الحزب بأسوان.

كما نظم أنصار "البدري" مؤتمرات تأييد له في عدد من المناطق والقرى التابعة للدائرة، واعداً إياهم ببذل كل ما فى استطاعته للوصول إلى مقعد النواب لخدمة الجميع بلا استثناء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، وهم 10 مرشحين، يخوضون المنافسة على 5 مقاعد فردية.

ففي الدائرة الأولى، والتي تضم مدينة أبو سمبل السياحية، وقسمي أول وثاني أسوان، ومركز أسوان، ومركز ومدينة دراو، أسفرت نتيجة الجولة الأولى عن إعادة بين كل من اللواء "أحمد محمد صالح"، مرشح حزب "حماة الوطن"، واللواء "جودت عبد الجبار"، مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، والنائب السابق "جابر أبو خليل"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، و"جلال أبو الحسن"، مرشح حزب "مستقبل وطن".

وفي الدائرة الثانية، ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، تشهد جولة إعادة بين "خالد رضوان"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، و"نادر صلاح العمدة"، مرشح مستقل، بينما تشهد الدائرة الثالثة، ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة، إعادة بين "أيمن فؤاد"، مرشح مستقل، والنائب "ياسين عبد الصبور"، مرشح مستقل، أما مقعد الدائرة الرابعة، ومقرها مركز ومدينة إدفو، فيتنافس عليه كل من "علي البدري الملاوي"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، والدكتور "عبد الغفار الضيفي"، مرشح حزب "التجمع الوطني التقدمي" في جولة الإعادة.