حكاية الطفل ياسين: أعاد شنطة بها 17 ألفا و"التعليم" تكرمه بشهادة تقدير

على مدار الأيام الماضية، برزت قصة الطفل ياسين محمد ياسين، 7 أعوام، والطالب بالصف الأول الابتدائي بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بقرية أويش الحجر في المنصورة محافظة الدقهلية، والذي أعاد حقيبة بها 17 ألف جنيه إلى صاحبتها، "الوطن" تحكي التفاصيل الكاملة لقصة الطالب "ياسين".

"ياسين" يعثر على شنطة بها 17 ألف جنيه في الشارع

أثناء عودة "ياسين" من المدرسة مُتجهًا إلى منزله بقرية أويش الحجر، وجد شنطة رضيع مُلقاة على الأرض في الشارع، وأمسكها وفقًا لرواية والده، وذهب بها إلى منزله ويعرضها على والديه، دون أن يفتح الشنطة أو يرى ما بداخلها، لكنه اعطاها لوالديه وترك لهما الأمر والتصرف في ذلك الموقف، وبالفعل دخل المنزل وهو يمسك الحقيبة في يديه وأعطاها لوالدته ووجدوا أنها تحتوي على 17 ألف جنيه..

الطالب يُعيد الشنطة لصاحبتها

وأبلغت والدة الطالب زوجها بهذا الأمر، وبدوره أبلغ والد الطالب المناطق القريبة منه بعثوره على الحقيبة التي وجدها نجله في طريق عودته من المدرسة، على أن يُفصح صاحب الحقيبة هو من يقوم بالإفصاح عما بداخلها، وبشكل سريع ظهرت صاحبة الحقيبة ووصفت ما في داخلها، وأكدت أنها سقطت منها أثناء ركوبها للتوك توك، وأعاد والد "ياسين" الشنطة لها، وأوضح والده أن صاحبة الشنطة عرضت عليهم مكافأة مالية ولكنهم رفضوا، وكانت تلك الواقعة السبب الرئيسي في تسمية "ياسين" بـ "طالب الـ 17 ألف جنيه".

تكريم المدرسة للطالب في طابور الصباح

قامت إدارة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بتكريم الطالب ياسين محمد، في طابور الصباح أمام جميع زملائه ومعلميه، وأعطاه مدير المدرسة شهادة تقدير وعلبة ألوان وكراسة، وأكد والد "ياسين" أنه ربى نجله على الأمانة، وأنه اشترى له هدية من أجل مكافأته على ما بدر منه في ذلك الموقف، وأن أصدقائه في المدرسة يلقبونه بـ "الطفل الأمين".

وزارة التربية والتعليم تُكرم "ياسين"

كرم الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، صباح أول أمس الأربعاء، الطالب "ياسين" بسبب أمانته وتسليمه حقيبة تحتوي على مبلغ 17 ألف جنيه لصاحبتها، ورحب "حجازي" بالطفل ووالده ومدير مديرية التعليم بمحافظة الدقهلية داخل الوزارة.

وسلم نائب الوزير، شهادة تقدير وشهادة استثمار للطالب "ياسين" تقديرًا لأمانته ومن أجل تشجيعه، وأكد "حجازي" أن الوزارة أرسلت منشورًا إلى جميع المديريات التعليمية من أجل تكريم كافة المتميزين في مكافحة الفساد.