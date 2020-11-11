أخبار التعليم.. وفاة مدير بكورونا وسلطة تقليل الدراسة لرؤساء الجامعات

حالة من الترقب تنتاب جميع القائمين على العملية التعليمية وأولياء الأمور والطلاب خوفًا من الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد، إذ منح الفصل في إغلاق المدارس من عدمه حال ظهور حالات بالمدارس إلى المحافظين، وعليه تقدم "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أبرز القرارات المهمة وآخر أخبار التعليم في مصر، كالتالي:

التعليم: سلطة تقليل أيام الدراسة حال ارتفاع إصابات كورونا لرؤساء الجامعات

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ للجامعات ورؤسائها ومجالسها، الحق في تعديل أيام الدراسة وجدول الحضور لطلاب الفرق المختلفة بالكليات في الفترة الحالية والمقبلة وفقا للمستجدات، وذلك حال ظهور زيادة في أعداد إصابات كورونا، وفقا لمعدلات الانتشار والإصابة، موضحا أنّه يحق لهم تقليل عدد أيام الدراسة.

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صفر كورونا خلال 4 أسابيع من بدء الدراسة بالجامعات الأهلية

وقال الدكتور عصام الكريد، رئيس جامعة العلمين الأهلية، إنّه لم يتم رصد أي حالات إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا بين المجتمع الجامعي منذ انطلاق الدراسة.

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التعليم العالي تعتمد 228 مليونا لمشروعات جامعتي أسيوط وقناة السويس

أعلن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على زيادة الاستثمارات المدرجة بخطة جامعتي أسيوط وقناة السويس بمبلغ 228 مليون جنيه للعام المالي 2020-2021، بهدف استكمال المشروعات والمباني وشراء الآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة بالجامعتين.

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رئيس جامعة دمنهور: لم نرصد حالات كورونا

أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أنّ الجامعة طبقت جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا فيروس "كوفيد-19"، للمحافظة على منتسبي الجامعة من المرض، في إطار توجهات الدولة المصرية بشأن مجابهة المرض، مشيرا إلى أنّه لم يتم رصد أي حالات اشتباه بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكورونا منذ بدء الدراسة في 17 أكتوبر الماضي.

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وفاة مدير التعليم الإعدادي بكفر الزيات متأثرا بفيروس كورونا

وكشفت مصادر في مستشفى كفر الزيات العام، التابع لمديرية الصحة بالغربية، اليوم الأربعاء، عن وفاة مدرس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر، لـ"الوطن"، - طلب عدم ذكر اسمه-، أنّ المدرس المتوفي يُدعى "ياسر أ."، ويشغل موقع مدير التعليم الإعدادي بإدارة كفر الزيات التعليمية، مشيرا إلى أنّه توفي اليوم داخل مستشفى كفر الزيات العام، حيث كان يخضع للعزل بعد إصابته بالفيروس المستجد.

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جامعة القاهرة توقع بروتوكولا لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي

يشهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة واستجابة لرؤية مصر 2030، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، محمد عشماوي، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور صلاح هاشم، مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية.

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