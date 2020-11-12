في يوم ميلادها.. جوائز حصدتها آن هاثاواي خلال مسيرتها

مشوار فني بدأته عام 1999، بمشاركتها في مسلسل Get Real، لتنطلق بعدها الممثلة آن هاثاواي في مسيرة قدمت خلالها أكثر من 40 عملًا.، وتحضر للمزيد.

و"آن" التي ولدت 12 نوفمبر 1982، لتتم اليوم 42 عاما، ترشحت من خلال أدوارها المميزة لعدد كبير من الجوائز، وحصدت بعضها، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

آن هاثاواي والأوسكار

في عام 2009، ترشحت آن هاثاواي لجائزة أوسكار لأول مرة في حياتها، عن دورها الرئيسي في فيلم Rachel Getting Married لكنها لم تحصدها.

Rachel Getting Married من إخراج جوناثان ديم، وتأليف جيني لوميت، ويحكي عن عودة امرأة شابة دخلت مركز إعادة التأهيل وخرجت منه بعد سنوات، إلى المنزل لقضاء عطلة نهاية الأسبوع لحضور حفل زفاف أختها.

تخطت أرباح الفيلم الـ 16 مليون دولار، وتقييمه 6.7 على موقع IMDB.

وحصدت آن هاثاواي جائزة الأوسكار عام 2013 بعد ثاني ترشيح لها، في فئة أفضل ممثلة دور مساعد عن فيلم Les Misérables.

الفيلم من إخراج توم هوبر، وبطولة هوغ جاكمان وراسل كرو، إيدي ريدمان، والممثلة آماندا سايفريد.

Les Misérables تكلفة إنتاجه 61 مليون دولار، وتخطت أرباحه 441 مليون دولار، وتقييمه 7.6 على موقع IMDB.

ونافستها في نفس الفئة كل من إيمي أدامز، هيلين هانت، جاكي وايفر، وسالي فايلد.

آن هاثاواي وجولدن جلوب

ترشحت للجائزة أول مرة عام 2009 عن دورها في فيلم Rachel Getting Married، وثاني مرة عام 2011 عن دورها في فيلم Love & Other Drugs وحصدتها في المرة الثالثة عن دورها في فيلم Les Misérables.

جوائز أخرى

ترشحت آن هاثاواي للمئات من الجوائز الأخرى، وحصدت بعضها، بينها جائزة بافتا عام 2013 عن دورها في Les Misérables.

وترشحت آن هاثاواي، لجوائز أكاديمية الخيال العلمي وأفلام الخيال والرعب، بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصدتها مرة عن دورها في فيلم The Dark Knight Rises وغيرها الكثير من الجوائز.