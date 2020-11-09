مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 9-11-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:01 ص | الإثنين 09 نوفمبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر
تستعرض "الوطن"، مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 9 نوفمبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر: 04:46
أذان الظهر: 11:39
أذان العصر: 02:41
أذان المغرب: 05:02
أذان العشاء: 06:22
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر: 04:52
أذان الظهر: 11:44
أذان العصر: 02:44
أذان المغرب: 05:06
أذان العشاء: 06:26
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر: 04:46
أذان الظهر: 11:38
أذان العصر: 02:39
أذان المغرب: 05:00
أذان العشاء: 06:20
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر: 04:45
أذان الظهر: 11:38
أذان العصر: 02:39
أذان المغرب: 05:00
أذان العشاء: 06:20
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر: 04:48
أذان الظهر: 11:40
أذان العصر: 02:41
أذان المغرب: 05:02
أذان العشاء: 06:22