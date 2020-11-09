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مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 9-11-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:01 ص | الإثنين 09 نوفمبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر

مواقيت الصلاة في مصر

تستعرض "الوطن"، مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 9 نوفمبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر: 04:46

أذان الظهر: 11:39

أذان العصر: 02:41

أذان المغرب: 05:02

أذان العشاء: 06:22

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر: 04:52

أذان الظهر: 11:44

أذان العصر: 02:44

أذان المغرب: 05:06

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر: 04:46

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب: 05:00

أذان العشاء: 06:20

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر: 04:45

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب: 05:00

أذان العشاء: 06:20

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر: 04:48

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 02:41

أذان المغرب: 05:02

أذان العشاء: 06:22

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