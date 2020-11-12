وفاة سيدة متأثرة بكورونا في مطروح: اتعدت من ابنها المتوفى

توفيت أحلام عزت، 61 عاما، من العاملين السابقين في مديرية التربية والتعليم، بمطروح متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، داخل مستشفى النجيلة، بعد انتقال العدوي إليها من ابنها المتوفى.

وأكد مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم في مطروح، أن السيدة خرجت على المعاش منذ عام، من قسم الانتدابات بالمديرية، وأصيبت بعدوى كورونا منذ 10 أيام، انتقلت إليها من ابنها المتوفى بكورونا، ويدعى أحمد كمال الوكيل، كان يعمل في تجارة قطع غيار الموتسيكلات.