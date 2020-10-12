"عزل النجيلة": استقبال 18 إصابة جديدة بـ"كورونا" وخروج 79 حالة شفاء

أعلن الدكتور محمد طالب، مدير مستشفى "النجيلة" لعزل حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، بمحافظة مطروح، أن المستشفى استقبل 18 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الماضية، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد المتعافين، الذين غادروا المستشفى بعد إعادة تخصيصه كمركز للعزل مجدداً، إلى 79 حالة شفاء.

وقال مدير مستشفى "النجيلة"، في تصريحات لـ"الوطن" اليوم الاثنين، إن المستشفى وصل إليه 18 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، مؤكداً أنهم جميعهم بخير وحالتهم "مطمئنة"، ويخضعون للعلاج ويستجيبون له، وذلك في ظل المتابعة اليومية لهم من خلال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور محمد علي، وكيل المديرية ورئيس مجلس إدارة مستشفى النجيلة.

وأضاف "طالب" أن المستشفى يوجد به أطقم طبية على أعلى مستوى من الخبرة، في التعامل مع فيروس "كورونا"، باعتبار أنه كان أول مستشفى عزل في مصر للتعامل مع مصابين من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، تتابع تطورات الأوضاع بالمستشفى بصورة شبه يومية، منذ استقبال أول حالات إصابة بالفيروس المستجد في بداية شهر فبراير 2020.

وتابع بقوله: "الحمد لله، الأوضاع مستقرة بالمستشفى، ونعمل بشكل جيد، وحالات الشفاء في تزايد مستمر على مدار كل أسبوع، حيث نجري أعمال فرز، ونقوم باخراج جميع حالات الشفاء"، مشيراً إلى أنه "يجري تقديم خدمات طبية متميزة لجميع المرضى بالمستشفى، ونعتبرهم جميعاً أهلنا وأصدقاءنا، ونتعامل معهم بشكل جيد وباحترافية"، كما شدد على تطبيق جميع إجراءات مكافحة العدوى بين العاملين بمختلف أقسام المستشفى، طبقاً لبروتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.