صور: كواليس ظهور بوسي مع منى الشاذلي للحديث عن أزمة والدها الصحية

في أول ظهور لها بعد أزمة والدها الأخيرة، تحل المطربة بوسي ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي مساء اليوم على فضائية cbc.

وتوضح بوسي خلال اللقاء ببرنامج معكم منى الشاذلي كواليس وتفاصيل أزمة والدها الأخيرة، وتفاصيل وحكايات بينهما تعلنها لأول مرة، وتوضح الأسباب التي تعتقد أن والدها هاجمها بعنف من أجلها.

وتحكي بوسي جانبا من أزمتها مع طليقها التي وصلت إلى ساحات المحاكم وصدر بسببها أحكام سجن بحقها دفعتها إلى مغادرة البلاد لمدة 9 أشهر كاملة وتأثر ابنها وشقيقتها طوال تلك المدة في ظل عدم قدرتها على رؤيتهم حتى عادت إلى مصر بعد انتهاء الأزمة.

وغنت بوسي خلال الحلقة أحدث أغنياتها "أنا الدنيا" التي تعود بها للساحة الغنائية مجددا بعد توقف دام عاما كاملا بسبب الأزمات التي مرت بها.

وستطرح الأغنية خلال الأيام القليلة القادمة.

كما غنت بوسي مجموعة من الأغاني الطربية خلال اللقاء بالإضافة إلى أغنياتها الشعبية التي اشتهرت بها.

وكانت الفنانة بوسي، قد أصدرت قبل أيام، بيانا توضيحا أكدت فيه أنها تتعرض لحملة ممنهجة من الاغتيال المعنوي، هدفها النيل منها ومن تاريخها الفني ونجوميتها دون وجه حق وأوضحت أنه تم استغلال والدها لهز صورتها أمام الرأي العام، في مشهد ظالم ومؤسف، مؤكدة أنها لا تتوانى لحظة عن تقديم يد العون لوالدها منذ أن عرفت طريقها للنجومية.

وأعربت بوسي في البيان عن دهشتها وانزعاجها لما يحدث في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا من هجوم ضار عليها، قائلة: "أنا مش مصدقة اللي بيحصل، خاصة إني لم أقصر لحظة واحدة في تقديم المساعدة والعون لوالدي، وكل طلباته مجابة على قدر ما أستطيع وأكثر، وأرسلت له مبلغا من المال قبل حديثه لوسائل الإعلام بيومين".

وأضافت: "بكل أسف الناس ما بتصدق تلاقي كلام من هذا القبيل حتى يتعاطفوا معه دون النظر إلى الطرف الآخر أو معرفة الحقيقة".

وتساءلت بوسي، أين كان الذين يريدون تشويه صورتي عندما كنت في محنة وتركت أولادي بمفردهم ولم يجدوا من يحنو عليهم ويسأل عنهم في وحدتهم، موجهة عتابا لكل الذين يستمعون للرأي من طرف واحد قائلة: "قبل أن تحكموا على شخصي وتنالوا مني اعرفوا الحكاية، أنا المظلومة وليس أبي، ويعلم الله أنني لم أقصر معه ولا مرة وهو يعلم ذلك، وكنت أرسل له المال مع إخوتي".

وتابعت: "مررت بظروف صعبة كادت تهتك أي بني آدم ومررت بأزمة طاحنة ولم أجد أبي معي، لكني حريصة كل الحرص على صلة الرحم رغم الجفا الذي رأيته منه".