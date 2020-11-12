صور: كواليس ظهور بوسي مع منى الشاذلي للحديث عن أزمة والدها الصحية
كتب:
هبة أمين
04:49 م | الخميس 12 نوفمبر 2020
بوسي
في أول ظهور لها بعد أزمة والدها الأخيرة، تحل المطربة بوسي ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي مساء اليوم على فضائية cbc.
وتوضح بوسي خلال اللقاء ببرنامج معكم منى الشاذلي كواليس وتفاصيل أزمة والدها الأخيرة، وتفاصيل وحكايات بينهما تعلنها لأول مرة، وتوضح الأسباب التي تعتقد أن والدها هاجمها بعنف من أجلها.
وتحكي بوسي جانبا من أزمتها مع طليقها التي وصلت إلى ساحات المحاكم وصدر بسببها أحكام سجن بحقها دفعتها إلى مغادرة البلاد لمدة 9 أشهر كاملة وتأثر ابنها وشقيقتها طوال تلك المدة في ظل عدم قدرتها على رؤيتهم حتى عادت إلى مصر بعد انتهاء الأزمة.
وغنت بوسي خلال الحلقة أحدث أغنياتها "أنا الدنيا" التي تعود بها للساحة الغنائية مجددا بعد توقف دام عاما كاملا بسبب الأزمات التي مرت بها.
وستطرح الأغنية خلال الأيام القليلة القادمة.
كما غنت بوسي مجموعة من الأغاني الطربية خلال اللقاء بالإضافة إلى أغنياتها الشعبية التي اشتهرت بها.
وكانت الفنانة بوسي، قد أصدرت قبل أيام، بيانا توضيحا أكدت فيه أنها تتعرض لحملة ممنهجة من الاغتيال المعنوي، هدفها النيل منها ومن تاريخها الفني ونجوميتها دون وجه حق وأوضحت أنه تم استغلال والدها لهز صورتها أمام الرأي العام، في مشهد ظالم ومؤسف، مؤكدة أنها لا تتوانى لحظة عن تقديم يد العون لوالدها منذ أن عرفت طريقها للنجومية.
وأعربت بوسي في البيان عن دهشتها وانزعاجها لما يحدث في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا من هجوم ضار عليها، قائلة: "أنا مش مصدقة اللي بيحصل، خاصة إني لم أقصر لحظة واحدة في تقديم المساعدة والعون لوالدي، وكل طلباته مجابة على قدر ما أستطيع وأكثر، وأرسلت له مبلغا من المال قبل حديثه لوسائل الإعلام بيومين".
وأضافت: "بكل أسف الناس ما بتصدق تلاقي كلام من هذا القبيل حتى يتعاطفوا معه دون النظر إلى الطرف الآخر أو معرفة الحقيقة".
وتساءلت بوسي، أين كان الذين يريدون تشويه صورتي عندما كنت في محنة وتركت أولادي بمفردهم ولم يجدوا من يحنو عليهم ويسأل عنهم في وحدتهم، موجهة عتابا لكل الذين يستمعون للرأي من طرف واحد قائلة: "قبل أن تحكموا على شخصي وتنالوا مني اعرفوا الحكاية، أنا المظلومة وليس أبي، ويعلم الله أنني لم أقصر معه ولا مرة وهو يعلم ذلك، وكنت أرسل له المال مع إخوتي".
وتابعت: "مررت بظروف صعبة كادت تهتك أي بني آدم ومررت بأزمة طاحنة ولم أجد أبي معي، لكني حريصة كل الحرص على صلة الرحم رغم الجفا الذي رأيته منه".