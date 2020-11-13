صاحب أشهر مقولة في السينما المصرية.. متولي علوان: حسبى الله ونعم الوكيل

"حسبى الله ونعم الوكيل"، من أشهر الجمل السينمائية التي يستخدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "كوميكس"، والتي جاءت على لسان الفنان متولي علوان، أحد أشهر كومبارس ومؤدي الأدوار الثانوية في الأعمال الفنية، خلال أحداث فيلم "جاءنا البيان التالي"، ردًا على سؤال محمد هنيدي، والذي يجسد دور مذيع "عم متولي تحب تقول إيه بمناسبة السنة الجديدة؟".

متولي علوان، من مواليد 13 نوفمبر عام 1929، كان عاشقًا للتمثيل منذ صغره، ومثل غيره من "كومبارسات" الفن لم ينل حظه من الشهرة ولم يحتل اسمه أفيشات الأفلام أو تيترات المسلسلات، ولكن نجح في أن يحفظ الجمهور شكله ونبرة صوته التي تتميز بحدة قوية وغلظة شديدة لا تخطئها الأذن.

ومن أشهر إفيهات "علوان" في فيلم أبو علي، بطولة كريم عبدالعزيز، ومنى زكي، "أمين ولد أبو جليل ولا أمين ولد الطحاوي"، كذلك مقولته "تعالوا معاي أشوفلكوا خلجات جديدة تلبسوها لا تعرونا"، ليرد عليه كريم عبدالعزيز "على أساس إنك مطقم".

شارك الفنان متولي علوان في أكثر من 200 عمل فني، منها أفلام "صاحب صاحبه، عوكل، بوحة، اتش دبور، خليج نعمة، بالعربي سندريلا، رشة جريئة".

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها متولي علوان، مسلسلات "ناصر، رجل وست ستات، أشباح المدينة، شرخ في جدار العمر، من غير ميعاد، أنور الحكمة، للعدالة وجوه كثيرة".

ورحل متولي علوان، عن دنيانا يوم 28 ديسمبر عام 2008، خلال تصوير أحد مشاهده بمسلسل أدهم الشرقاوي، بطولة محمد رجب، إخراج باسل الخطيب، تأليف محمد الغيطي.

الساعات الأخيرة في حياة متولي علوان، كانت مثيرة، وذلك حسب ما سرد نجله إيهاب في تصريحات لـ"الوطن"، وخلال تواجد والده داخل "لوكيشن التصوير"، ومع نهاية مشهده الذي اختتمه بالآية القرآنية: "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ"، وعلى الفور يسقط الفنان متولي علوان مغشيًا على الأرض، وسط ذهول زملاءه وفريق العمل، الذين اعتقدوا أنه تعرض لإغماءة، ولكن كانت الصدمة عندما تم نقله إلى أحد المستشفيات، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.