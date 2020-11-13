آخرهم "ماوراء الطبيعة".. 5 مسلسلات تُعرض على المنصات الإلكترونية

رغم عودة الإنتاج الفني السينمائي والتلفزيوني إلى العمل من جديد، إلا أن معظم المنتجين اتجهوا إلى عرض أعمالهم على المنصات الإلكترونية، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي التقرير التالي نوضح أبرز تلك الأعمال:-

- مسلسل "ماوراء الطبيعة"

حقق المسلسل نجاحاً كبيراً بمجرد عرضه على أحد المنصات الإلكترونية، الذي تدور أحداثه في مصر في ستينيات القرن الماضي، سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى.

وأدى أحمد أمين دور البطولة في المسلسل، حيث جسّد شخصية أخصائي أمراض الدم الأعزب، الدكتور رفعت إسماعيل.

- مسلسل "نمرة اتنين"

اعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة بأبطال متغيرين، ويتم بث إذاعة الحلقات بنظام حلقة من كل أسبوع، وهو يعرض علي أحد المنصات الإلكترونية، ويظهر عدد من النجوم الكبار في القصص المختلفة من المسلسل، منهم "أمينة خليل، عمرو يوسف، منى ذكي، آسر ياسين، إياد نصار، شيرين رضا، صبا مبارك، ماجد الكدواني".

ومن المقرر أن يتم تنفيذ عدد من الأعمال الأخرى خلال الفترة المقبلة على المنصات الإلكترونية، منهم، مسلسل "إسعاف يونس"، ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي، وهو من بطولة محمد أنور وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني.

ومسلسل "تحقيق" يشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد مالك وخالد أنور وهدى المفتى وهو من تأليف عبير سليمان، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداث المسلسل خلال 13 حلقة، فقد انطلق تصويره خلال الأيام الماضية.

ومسلسل "عمر الناجي"، ويشارك في بطولته الفنان أمير كرارة، ويُعرض عبر منصة إلكترونية، حيث يُكرر تعاونه مع المخرج بيتر ميمي، الذي سبق وقد تعاونا سويًا في العديد من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية.