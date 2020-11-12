أحمد أمين: العامل النفسي والشكل أصعب تحدياتي في "ما وراء الطبيعة"

كشف الفنان أحمد أمين، عن الصعوبات التي واجهته خلال تجسيده شخصية "رفعت إسماعيل" في مسلسل "ما وراء الطبيعة" على المستوى النفسي الشكلي وطريقة الحديث، لافتا إلى أنه كان يشعر بمسؤولية كبيرة جدًا وهو يعمل على الشخصية، حيث عمل "بروفات" كثيرة من أجل أن تظهر الشخصية بهذا الشكل للجمهور.

وأضاف "أمين"، خلال لقاء مع برنامج "الصباح" على قناة "سكاي نيوز عربية"، أن ظهور رفعت إسماعيل بهذا الشكل استغرق وقتا كبيرا وجهدا ضخما منه ومن المخرج عمرو سلامة، متابعًا: "بس حقيقي بعد ما خلصنا بروفات على الشغل عليه، حسينا أن هو ده الشخصية اللي عاوزين نوصلها فعلا للناس بالشكل اللي ظهرت بي".

وتابع: "أنا ممثل قبل أن أكون كوميديان أو صاحب رأي أو نقد، والتمثيل وظيفتي والنجاح هو حلمي بغض النظر إن كان القصة كوميدي أو رعب أو غيره، أنا عملت اللي أنا بحبه وكنت مستمتع جدًا بالرحلة اللي خضتها، وكنت حاسس بالمسؤولية أنا وفريق العمل طوال التمثيل".

وأردف أنه كان يحلم أن يقدم هذا النوع من الأعمال، وسعيد بخوض تلك التجربة، والنجاح الذي ناله المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وواصل أن وجود مسلسل من صناعة مصرية 100% على شبكة عالمية مثل "نتفليكس" ومترجم بعشرات اللغات، ويُطرح في 190 دولة في نفس التوقيت، فرصة كبيرة لنقل الدراما المصرية والفن المصري لمستوى عالمي، وخاصة في مجال الدراما والمسلسلات، متمنيًا أن يكون المسلسل إضافة لسمعة وشهرة وجمال الفن في العالم العربي.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" ساعده كثيرًا في حياته، موضحًا أنه واحد من محبي الكاتب أحمد خالد توفيق، ورواياته.