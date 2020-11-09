فيديو.. نتفليكس تطرح وثائقي "ما وراء رفعت إسماعيل" لـ أحمد أمين

طرحت شبكة "نتفليكس" عبر قناتها الخاصة بـ"يوتيوب" فيديو وثائقيًا بعنوان "ما وراء رفعت إسماعيل" للفنان أحمد أمين.

وتحدث "أمين" خلال الفيديو عن علاقته بسلسلة ما وراء الطبيعة، وعلاقته بالكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، وعن كيفية اختياره من قبل المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي لتجسيد شخصية رفعت إسماعيل خلال أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وتحضيراته لتجسيد الشخصية.

كما تم طرح كواليس تصوير المسلسل خلال الفيديو الوثائقي، وكيفية التحضير لتقديم شخصية "رفعت إسماعيل" والتفاصيل الخاصة بالمسلسل.

وحقق مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي يعرض على منصة "نتفليكس" نجاحًا كبيرًا، وهو مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلم مستقل، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

وأعرب المخرج عمرو سلامة عن سعادته، بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقات الأولى من مسلسل "ما وراء الطبيعة"‏ في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الشهير "فيس بوك"، قائلًا: "مسلسل (ما وراء الطبيعة) بعد أن تصدر قوائم الأعلى مشاهدة في معظم البلدان العربية، دخل اليوم قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا والنمسا ولوكسمبرج، وما زلنا نحلم بالمزيد).

ومسلسل "ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة، وإخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري المنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، وكتابة الكاتب الرئيسي عمرو سلامة، وفريق الكتابة محمود عزت و دينا ماهر وعمر خالد.