ضبط المتهم باغتصاب ربة منزل وابتزازها بفيديوهات جنسية في المنوفية

ألقت أجهزة أمن المنوفية، القبض على المتهم باستدراج ربة منزل واغتصابها وتصويرها عارية، بعد ضربها وإفقادها الوعي، وقامت ربة المنزل المعتدى عليها بتحرير محضر بقسم شرطة منوف، مساء أمس، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكدت مصادر مقربة من المجني عليها "م.س.م"، أن الواقعة تعود لعدة أسابيع عندما نشر المتهم "وائل.م.ا" إعلانًا علي موقع إليكتروني يطلب فيه مربية أطفال من أي مكان في الجمهورية لتربية أولاده بمركز منوف، وأغرى السيدات براتب كبير، وذهبت المجني عليها إلى منزله في المنوفية، إلا أنها فوجئت بعدم وجود أطفال أو أحد بالمنزل وقام بالإعتداء عليها وضربها واغتصبها بالإضافة إلي تصويرها عارية.

وأضافت المصادر، أن المتهم هددها بنشر الصور والفيديوهات التي صورها لها إذا لم يحصل منها علي مبالغ مالية، وبالفعل وخوفا من الفضيحة، قامت بإعطائة مبالغ مالية لكي تحصل علي الفيديوهات، ولكنه رفض.

وأوضحت المصادر، أن المتهم حاول إجبارها على العمل معه واصطياد السيدات من خلال تلك الإعلانات، وما كان منها إلا وافقت علي ما طلب منها، وأكدت المصادر، أنه حاول بفعلته تكوين شبكه للنصب وإغتصاب السيدات مستغلًا بحثهن عن عمل.

من جانبه أكد الدكتور أحمد مهران، محامي المجني عليها، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المجرم حاول إبتزازها وتهديدها بنشر فيديو اعتدائه عليها، وطلب منها أموال مقابل عدم النشر، ثم طلب منها مساعدته في الإيقاع بضحايا جدد مقابل عدم نشره للفيديو فرفضت أن تكون شريكة في جريمة ضحيتها إمرأة أخرى تقع في نفس الفخ .

وأهاب بالسيدات الحذر من تلك الإعلانات التي من الممكن أن تصبح فخا لإصطياد الضحايا الراغبات في العمل، مؤكدا أنه قام والمجني عليها بتحرير محضرا ضد المتهم في قسم شرطة منوف. .