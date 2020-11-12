محافظ سوهاج يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بقرية الشيخ مرزوق

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وحدة الغسيل الكلوي بقرية الشيخ مرزوق بمركز البلينا، اليوم الخميس، بإجمالي تكلفة بلغت 5 ملايين و100 ألف جنيه، بحضور الدكتورة رجاء حسين، وكيل مديرية الصحة، والنائب محمود أبو الخير، عضو مجلس النواب، وعبدالله عبدالعزيز، نائب رئيس مركز ومدينة البلينا.

وتفقد محافظ سوهاج تجهيزات الوحدة عقب افتتاحها، التي تتكون من عنبرين يضمان 11 جهازًا للغسيل الكلوي، ومحطة لمعالجة المياه، ومولد كهرباء، وتخدم الوحدة أهالي القرية والقرى المجاورة، واطمأن المحافظ على المرضى واستمع لآرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة بالوحدة .

وأكد " الفقي " أن المحافظة لا تدخر جهدا لتوفير الخدمات الصحية اللازمة من خلال إنشاء وتطوير العديد من المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مراكز المحافظة، مشيدا بالمستوى المتميز للوحدة التي تم افتتاحها اليوم، والتي تمثل إضافة للمنظومة الطبية بسوهاج، كما تفقد المحافظ خلال جولته وحدة مطافي أولاد عليو بمركز ومدينة البلينا المقامة على مساحة ١٥٠ متر، وبتكلفة ٤ ملايين جنيه لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة .

وبدأ المحافظ جولته بمدينة البلينا بتفقد معبد سيتي الأول واستمع إلى شرح مفصل من أشرف عكاشة مدير عام آثار سوهاج عن المعبد ومكوناته ومراحل التطوير المختلفة التي مر بها والمشروعات المستقبلية بالمنطقة، حيث يرجع تاريخ المعبد لأكثر من 3500 سنة قبل الميلاد، وتعد منطقة أبيدوس من المناطق الأثرية الهامة في مصر القديمة فقد كانت بمثابة مقصد لحجاج القدماء المصريين عند الإله أوزوريس والذي من المعتقد أنه دفن بها، كما خرج من مدينة أبيدوس أهم الملوك الذين وحدوا مصر على مدار العصور المختلفة، ويضم المعبد قائمة بأسماء 76 ملك من أعظم ملوك مصر.

كما تفقد مركز خدمة الزائرين الذي تم الانتهاء منه وافتتاحه في أبريل العام الماضي، ويضم قاعة عرض مرئي، وغرفة شباك تذاكر، و4 غرف إدارية، وكافتيريا ودورات مياه، وساحة انتظار للسيارات بمساحة 250 متر.