رفضت اتهامه.. إخلاء سبيل المتهم في فيديو " إذلال والدته" بالشرقية

أمرت النيابة العامة في أبو حماد بمحافظة الشرقية، بإخلاء سبيل صاحب مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "شاب يهين والدته في أبو حماد"، من سرايا النيابة، اليوم، بعد رفض الأم توجيه أي اتهام لإبنها.

ورفضت الأم أمام النيابة العامة توجيه الاتهام لإبنها قائلة: "الفيديو منذ عدة شهور وكان هزار ولا أوجه أي اتهام لابني"، مشيرة إلي أنه هو المسئول عنها ومتكفل بجميع طلباتها، مؤكدة أن علاقتها بابنها جيدة، وأنه تكفل بأدائها رحلة العمرة 8 مرات، بالإضافة إلي أداء فريضة الحج، ابني بار بي".

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت تشكيل لجنة من التدخل السريع، لفحص فيديو واقعة إذلال شاب لوالدته القعيدة، وإجبارها على نزول السلالم زحفا، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو للأم وهي تزحف نزولًا على سلالم أحد المنازل، بأمر من ابنها، في مشهد جسّد انعدام الرحمة وانتزاعها من قلب الرجل، نحو والدته المسنة القعيدة، وإجباره لها على نزولها على السلالم زحفًا، كعقاب لها.

وكشف مصدر أمني تفاصيل واقعة طرد شاب لوالدته وإهانتها في مركز أبوحماد، قائلا: إنه فور تداول الفيديو، جرى فحصه وتحرك فريق التدخل السريع المحلي بالشرقية، ومدير إدارة أبوحماد الاجتماعية، ومدير إدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية، وتبين أن الحادثة وقعت منذ حوالي 8 أشهر، في قرية أبونجم، التابعة للعباسة مركز أبوحماد بالشرقية".

وأشار المصدر إلى أن صاحبة الواقعة، الحاجة فكرية مصطفى البهواشي، وابنها سعيد غنيم عبدالحميد، وحدث ذلك في بيتها، موضحًا أن خلافات حديثة بين الابن وشقيقته، دفعت الأخيرة إلى نشر الفيديو، وعلى الفور استدعي الابن إلى مركز شرطة أبوحماد للتحقيق معه في حضور عمدة القرية.