لتصوير مقطع فيديو.. القبض على 3 شباب ألقوا مسنا في ترعة بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على 3 شباب في واقعة الفيديو المتداول على "فيس بوك" حيث يظهر 3 شباب قام أحدهم بدفع مسن في ترعة.

وتبين أن مرتكبي الواقعة يقيمون بدائرة مركز المراغة، شمال سوهاج، وتم القبض عليهم عصر اليوم تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة.

وتبين من تحقيقات الأجهزة الأمنية عقب مشاهدة مقطع الفيديو أن المسن يبلغ من العمر 60 عاما ويقيم بنجع الأخيضر دائرة مركز شرطة المراغة، وشهرته "عاشور" وأنه من الأشخاص "السذج" حيث يقوم بالسير في الشوارع وينبش القمامة، وأن الأطفال دفعوه في ترعة المرة المجاورة لطريق الأخيضر، لتصوير مقطع فيديو ونشره.

وأشارت التحريات إلى أن المعتدى عليه من قبل الشباب يعاني من مرض نفسي، وأنه يتقاضى مساعدات تكافل وكرامة، موضحة أن الأطفال المتهمين ثلاثة اثنان منهما تعديا عليه والثالث صور مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على فيس بوك.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ولاقى مقطع الفيديو المتداول استنكار من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كاد مرتكبي الواقعة أن يتسببوا في غرقه بالترعة.