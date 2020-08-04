نوال الزغبي تنشر مقطع فيديو لانفجار بيروت

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "تويتر" للحظة انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

إنفجار في مرفأ بيروت... pic.twitter.com/LNUDbRJBSE — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) August 4, 2020

كانت أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، أن الانفجار الذي وقع في بيروت قبل قليل، كان داخل مرفأ بيروت.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الحادث ناجم عن انفجار مخزن مفرقعات.

يذكر أنه بعد فترة دامت ما يقرب من أربع سنوات على صدور آخر ألبوماتها، عادت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى بطرح ألبومها الغنائى الجديد «كده Bye»، فى أول ظهور رسمى لها مع شركة «روتانا» التى تعاقدت معها العام الماضى بعد غياب نحو 9 سنوات، لتُقدم لجمهورها 10 أغنيات جديدة، من بينها 7 أغنيات مصرية.