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نوال الزغبي تنشر مقطع فيديو لانفجار بيروت

كتب:

حاتم سعيد حسن
06:23 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
نوال الزغبي

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "تويتر" للحظة انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

كانت أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، أن الانفجار الذي وقع في بيروت قبل قليل، كان داخل مرفأ بيروت.   

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الحادث ناجم عن انفجار مخزن مفرقعات.

يذكر أنه بعد فترة دامت ما يقرب من أربع سنوات على صدور آخر ألبوماتها، عادت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى بطرح ألبومها الغنائى الجديد «كده Bye»، فى أول ظهور رسمى لها مع شركة «روتانا» التى تعاقدت معها العام الماضى بعد غياب نحو 9 سنوات، لتُقدم لجمهورها 10 أغنيات جديدة، من بينها 7 أغنيات مصرية.

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