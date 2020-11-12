"س" و"ج".. كل ما تريد معرفته عن الموجة الثانية لفيروس كورونا

تساؤلات عديدة من المواطنين، بعد إعلان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في شهور ديسمبر ويناير وفبراير، وتخوفات عدة من الموجة الثانية، بعد إعلان بعض الدول الأوروبية الغلق التام، والأحاديث عن سرعة انتشار الفيروس، مقارنة بالموجة الأولى وزيادة أعداد الإصابات.

"الوطن" تستعرض في هذا التقرير، كل ما تريد معرفته عن الموجة الثانية للفيروس.

ما الموجة الثانية لفيروس كورونا؟

- ارتداد حالات الإصابة بأعداد أكبر بعد انحسارها، وينتج ذلك عن التعجل في رفع الحظر وتخفيف القيود المفروضة في إطار التباعد البدني وسائر الإجراءات الاحترازية والتراخي في الالتزام بالتدابير الوقائية دون التزام بتوافر الاشتراطات اللازمة لرفع الحظر وتخفيف القيود، التي سبق أن حددتها منظمة الصحة العالمية وفقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية.

متى ستبدأ الموجة الثانية للفيروس؟

وفقا لحديث الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري الوبائيات لـ"الوطن" الموجة الثانية لفيروس كورونا من المتوقع أن تبدأ في أواخر الشهر الجاري، وبداية شهر ديسمبر.

ما أعراض الموجة الثانية لفيروس كورونا؟

- فيروس كورونا يصيب الدم ويسبب خروج الحديد من كرات الدم الحمراء ويرسبه في العضلات ويسبب إحساس تعب العظام والمفاصل والعضلات والهمدان الذي يحدث في أول العدوى ويصيب الصفائح الدموية ويسبب تجلطات في الرئة والجهاز الهضمي وأماكن أخرى كالمخ والقلب ويسبب السكتات الدماغية والأزمات القلبية.

ما أكثر الفئات عرضة للإصابة فى الموجة الثانية؟

- حسب حديث مستشار منظمة الصحة العالمية، فإن الموجة الثانية تستهدف الشباب أكثر نظرًا لعدم اتباعهم للإجراءات الاحترازية ففي الدول الأوربية نسبة كبيرة من الشباب وقع فريسة للفيروس.

ويتوقع الدكتور عبدالهادي مصباح أيضا، أن تستهدف الموجة الثانية الأطفال في المرحلة السادسة، وهذا هو الشديد في الموجة الثانية، ومن خلال النظر إلى الدول الأوروبية التي دخلت الموجة الثانية نجد أن الفيروس أصبح أسرع في الانتشار ولكن لم يثبت حتى الآن، وجود تحور جيني للفيروس.

هل عودة زيادة الإصابات بكورونا تعد دليلاً على الدخول في الموجة الثانية؟

- زيادة أعداد الإصابات مرة أخرى بسبب التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين والتعامل مع الفيروس وكأنه انتهى.

كيف يمكن تجنب الإصابة بفيروس كورونا فى الموجة الثانية؟

- حتى الآن لا يوجد لقاح فعال للوقاية من الفيروس وحتى توافر اللقاح الإجراءات الاحترازية هى السلاح الفعال لمواجهة جائحة انتشار الفيروس وارتداء الكمامات وغسيل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية والحفاظ على التباعد الاجتماعى وعدم المصافحة والتقبيل والأحضان، وضرورة التهوية جيدًا خاصة مع دخول فصل الشتاء وعدم غلق الشبابيك.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.