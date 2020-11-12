خالد الجندي: إن الله يبعث أنبياء من الطيور والحشرات

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله يمكن أن يبعث أنبياءً من أمم أخرى، مثل الجن والحيوانات والطيور والحشرات.

وأضاف "الجندي"، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، الخميس، أن القرآن كثيرا ما يذكر أناس يوحى إليهم ولا يذكر أنهم أنبياء: مثل الخضر، وذو القرنين، ولقمان عليه السلام، موضحا أن الفرق بين النبي والرسول، هو أن النبي لا يكلف بنقل الرسالة، وإذا كُلف يصبح رسولا، وهذه أرقى من النبوة.

وتساءل الداعية الإسلامي: هل يشترط أن يكون النبي من الإنس، هل هناك نبي من الجن للجن، وهل هناك نبي من الطيور للطيور، وهل هناك نبي من الحيوانات للحيوانات؟ ومن الحشرات للحشرات؟ الآية تقول: "يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ" ألا تفيد أن الجن فيهم رسل؟"

وتابع: "عندما ننظر في سورة الرحمن، نجد الله يقول: (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ)، وكان يخاطب الجن والإنس، وهذا يعني أن القرآن نازل للجن برضو زينا، وبعد ما ارتحت من المعلومة، قعدت أدور فين رسل الجن، لقيت النبي و(وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآن) يعني النبي بُعث -صلى الله عليه وسلم- للجن والإنس".

وأوضح: "أما قبل النبي محمد، هل كان هناك رسل من الجن؟ الأمر يحتمل، وهناك دليل وهو (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم)، وهذا يعني أن الجن والطيور والحيوانات أمم، هذه معلومة، أما المعلومة الثانية فهي (وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ)، وهذا يعني أنه لا يوجد أمة في الكون إلا وفيها نذير".

من جانبه، أشار الشيخ رمضان عبدالمعز، إلى قول القرآن "وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا"، ليرد الشيخ خالد الجندي: "إذن فالأمر يحتمل فعلا".

وأضاف "عبدالمعز": "في سورة الجن قال (وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ)، فإذا كان منهم صالحون، فيمكن أن الله يصطفي الله منهم من يبلغ الآخرين.. مكلفين يعني".

وعلق الشيخ خالد الجندي، قائلا: "على هذا اتفقنا، أن الله يمكن أن يبعث أنبياء".