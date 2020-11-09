خالد الجندي: الزوجة يمكنها دفع الزكاة عن زوجها.. ولا يجوز العكس

قال الشيخ خالد جندي، العالم بالأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الزكاة التي تعد ثالث أركان الإسلام الخمسة، أمانة يجب على الفرد أن يوصلها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين.

وأضاف "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقون" المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك بعض الجهات تنفق الزكاة والصدقات بشكل غير سليم، مشيرا إلى ضرورة تحري الدقة عن الأشخاص الذي يستحقون الزكاة.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الفرد لا يجب عليه الزكاة تجاه الأشخاص الملزم بالإنفاق عليهم مثل الزوجة أو الأخت التي لم تتزوج، ولكن الزوجة تستطيع إخراج زكاة عن زوجها لأنها غير ملزمة بالإنفاق عليه.

وأوضح "الجندي"، أن 85% من الفقراء لديهم عزة نفس، لذا لا يطلبون مالا، ولهذا السبب يجب على أي فرد يعرف أن شخصا ما يحتاج إلى مساعدة أن يساعده لأن عدم الإبلاغ يصيب الشخص الذي لم يبلغ أيضا بالفقر، واستشهد بقوله تعالى في سورة الماعون "أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ".