خالد الجندي يُشبه شتائم الرجال بـ"الحيض" عند النساء

شبّه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشتائم التي تصدر عن بعض الرجال بالأذى الذي يشبه "الحيض"عند النساء، مؤكدًا أن الشتائم ما هى إلا أذى، وقد نهى ديننا الحنيف عن هذه الرذيلة التي تشبه الحيض، ولكنها حيض الرجال.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنه من الأفضل الاعتدال والبعد عن هؤلاء الرجال الذين يصدرون الشتائم وعدم الرد عليهم، فترك هذه الفئة من الرجال وتجاهلهم أمر من شأنه أن يصلحهم.

واستشهد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بكلام الإمام الشافعي حين قال "يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبًا فيزيد سفاهة فأزيد حلمًا كعود زاده الإحراق طيبًا".

من ناحية أخرى، أكد "الجندي" أن الأزهر الشريف قطع الطريق على جماعات الشر في استغلال أزمة الإساءة إلى النبي "الأزهر اتخذ موقفًا بأنه سيرفع دعوى قضائية، وسنندد ولن نترك هذا الأمر مهما كلفنا، وكانت النتيجة أن فرنسا جاءت راكعة، وجاء وزير خارجيتها إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والذي قال إن أي كلام لا ينفعنا بشيء إلا بالاعتذار لرسول الله، وقرار بعدم تكرار هذه المسألة".